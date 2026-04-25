Donde hay educación, hay una oportunidad

Un aula que se mueve para acercar formación técnica a donde más se necesita: el programa Aula Móvil impulsa capacitación, empleo y oportunidades reales para miles de jóvenes.

Hoy 05:37

Por Bettina Bulgheroni (*), en diario La Nación

Hay una imagen que vuelve una y otra vez: la de un aula que no espera, que se mueve. Que no se queda quieta en un edificio, sino que recorre caminos, entra a escuelas, se instala en comunidades y, con ella, viajan también las oportunidades.

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Hace unos días, en la Escuela 3117 “Ministro Reyes”, en la ciudad de Salta, compartí con docentes, estudiantes y autoridades el inicio de una nueva etapa del Aula Móvil Tecnológica de Fundación Educando.

Fue un momento sencillo en las formas, pero profundo en su significado. Porque cada vez que una propuesta educativa comienza, lo que en realidad se pone en marcha es algo más grande: la posibilidad de que el conocimiento se transforme en trabajo, y el trabajo en progreso.

Un rato antes, en Campo Quijano, habíamos cerrado otro ciclo. Allí, en la Escuela 3106 “Ingeniero Maury”, el Aula Móvil había iniciado su camino en 2018. En estos años, 1.600 alumnos participaron de 114 cursos en robótica, informática, programación, impresión 3D, gastronomía, automatismos industriales y energía solar, junto con instancias de capacitación docente. Ese recorrido terminó este año, cuando el aula siguió su camino hacia la capital salteña.

Ese movimiento -ese ir y venir- no es solo logístico. Es, en esencia, una forma de entender la educación: no como un sistema rígido, sino como una herramienta viva, que se adapta, que busca, que se acerca.

El programa Aula Móvil Tecnológica, que desarrollamos junto a Schneider Electric y CAF, recorre escuelas técnicas capacitando a alumnos del ciclo superior -de 15 a 18 años- y a jóvenes de hasta 35, actualizando sus conocimientos en función de lo que hoy demandan las empresas. En esta nueva etapa en Salta capital, trabajaremos con 5 escuelas técnicas, alcanzando a unos 1.500 estudiantes en formación en transición energética y automatización industrial, dos campos clave para la inserción laboral en un mundo que cambia a gran velocidad.

Pero el programa no se agota en una etapa. En su diseño integral, proyecta capacitar a 7.600 alumnos y exalumnos de orientaciones en Electrónica y Electromecánica en toda la provincia, junto con 60 docentes, generando un impacto que trasciende a cada comunidad y se multiplica en el tiempo.

El aula está equipada con tecnología concreta: sistemas de automatización industrial como PLC M221 y M340, control de motores, compensación de energía reactiva y soluciones de energía solar. No se trata solo de enseñar teoría, sino de trabajar con las herramientas que los estudiantes van a encontrar en su vida laboral.

Y ahí aparece el punto central.

Según cifras de la Universidad Católica Argentina (UCA), en nuestro país, solo 3 de cada 100 jóvenes de hogares muy pobres acceden a un empleo formal. Pero cuando ese acceso se produce, las probabilidades de pasar hambre se reducen en un 85% y las de permanecer en la pobreza, en un 60%. Incluso dimensiones menos visibles —el bienestar emocional, la posibilidad de proyectar— cambian de manera significativa.

Por eso, cuando hablamos de educación, no hablamos solo de aprendizaje. Hablamos de integración, de dignidad, de futuro.

Desde Fundación Educando trabajamos hace 26 años con esa convicción. Más de 174.000 alumnos capacitados, 11.032 cursos dictados, 313 sedes en todo el país, 279 tipos de cursos y presencia en 154 localidades son parte de un camino que busca algo muy concreto: inclusión social, laboral y digital de jóvenes y adultos de bajos recursos a través de la educación no formal.

Pero también entendemos que ese esfuerzo no puede ser aislado.

La educación y el trabajo no son mundos separados. Son parte de un mismo sistema que necesita coherencia, reglas claras y una visión de largo plazo. El sector privado tiene un rol central en ese entramado: no solo como generador de empleo, sino como articulador de capacidades, como puente entre la formación y la producción.

En los últimos meses, la Argentina ha comenzado a transitar un proceso de ordenamiento y reformas que, con matices y desafíos, apuntan a recuperar condiciones básicas para el crecimiento: previsibilidad, apertura, competencia. Son debates profundos, que exceden a cualquier programa en particular, pero que impactan directamente en la posibilidad de que iniciativas como el Aula Móvil encuentren un ecosistema donde desplegar todo su potencial.

Porque es justamente en estos momentos donde la inversión en capital humano se vuelve más decisiva: para que, cuando el crecimiento alcance su mejor velocidad, encuentre a más personas preparadas para ser parte.

La parábola, entonces, es exigente: una herramienta en las manos correctas puede cambiar una trayectoria. Miles de herramientas, distribuidas con criterio, pueden empezar a transformar comunidades, incluso en contextos desafiantes. Y es en ese proceso -gradual, a veces silencioso- donde se empieza a construir un país distinto.

Tal vez por eso la imagen del aula que se mueve resulta tan poderosa. Porque en ese movimiento hay algo más que un programa educativo. Hay una idea de progreso que no espera condiciones ideales, sino que empieza a construirse, aun en contextos complejos, con lo que sí está disponible: decisión, articulación y una convicción profunda en el valor transformador de la educación.

Ahí, en ese cruce entre conocimiento y trabajo, es donde comienza el camino de la oportunidad para cumplir sus sueños.

(*) La autora es la presidente de Fundación Educando, presidente de CICyP y embajadora Marca País.