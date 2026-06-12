La SUBE incorporará el boleto gratuito para personas con discapacidad

Las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán viajar gratis en colectivos de jurisdicción nacional y trenes utilizando únicamente la SUBE .

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El nuevo método comenzará a regir el 19 de junio y permitirá acceder al beneficio sin necesidad de presentar el certificado físico al momento de subirse, ya que quedará vinculado de manera digital a una tarjeta registrada a su nombre.

Según informó el Gobierno nacional, su implementación será gradual y coordinada, con el objetivo de extender progresivamente esta modalidad al resto del país.

El nuevo sistema permitirá que las personas con discapacidad accedan al boleto gratuito utilizando únicamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de mostrar el CUD al subir al transporte público.

Para esto, es obligatorio realizar previamente una vinculación entre el certificado y una tarjeta SUBE registrada a nombre del titular del beneficio:

Registrá la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE (https://www.argentina.gob.ar/SUBE). Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”. Cargar el número de CUD, compuesto por diez dígitos. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizar la aplicación SUBE , seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC ).

, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con ). Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

A través de una publicación en X, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó: "La nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país".

De esta manera, quienes prefieran continuar utilizando el CUD en formato físico podrán hacerlo, ya que la implementación de la SUBE no reemplazará de manera inmediata al mecanismo vigente.

Por otro lado, en aquellos casos en que el CUD contemple la necesidad de una persona acompañante, el descuento también quedará asociado a la misma SUBE utilizada por el titular. Para cada viaje será necesario registrar ambos pasajes.

En los colectivos, deberás indicar el destino y apoyar la tarjeta en la validadora. En el caso de los trenes, apoyá la SUBE al ingresar y también al finalizar el recorrido para completar correctamente el registro del viaje.

La nueva modalidad comenzará a funcionar oficialmente el 19 de junio de 2026 en los colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios alcanzados por el sistema SUBE.

Desde esa fecha, las personas que hayan completado previamente la vinculación entre su CUD y la tarjeta podrán acceder al descuento total del pasaje de manera automática.

Sin embargo, el proceso de adhesión se habilitará algunos días antes. Desde el 16 de junio, los titulares podrán ingresar al sistema SUBE para realizar el trámite de asociación y activar el beneficio correspondiente.