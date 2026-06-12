Caída mundial de Meta: reportan problemas en Instagram y Facebook

Miles de usuarios reportaron fallas para ingresar, cargar el feed y publicar contenido en Instagram y Facebook. Meta aún no informó las causas del inconveniente.

Hoy 11:17

Instagram y Facebook registraron fallas durante la mañana de este viernes 12 de junio, generando reportes de usuarios en distintos puntos del mundo. Las plataformas, pertenecientes a Meta, presentaron inconvenientes para funcionar con normalidad y rápidamente el tema comenzó a replicarse en redes sociales.

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Según señalaron internautas a través de X, los problemas comenzaron a advertirse minutos después de las 7.30, cuando varios usuarios indicaron que no podían acceder a sus cuentas o que las aplicaciones no cargaban correctamente.

Entre las principales fallas reportadas se encuentran el cierre inesperado de sesiones, dificultades para volver a iniciar sesión, problemas para actualizar el feed y errores al momento de publicar fotografías, videos o historias.

En algunos casos, los usuarios manifestaron que fueron expulsados automáticamente de sus perfiles sin posibilidad de ingresar nuevamente. Otros, en cambio, señalaron que las plataformas permanecían activas, aunque con funciones limitadas o con demoras para cargar contenido e interactuar con publicaciones.

Los inconvenientes también fueron reportados en otros países de América, Europa y Asia, lo que apuntó a una interrupción de alcance global en los servicios de Meta.

Hasta el momento, la compañía no emitió un comunicado oficial sobre las causas de la falla ni precisó cuándo quedará normalizado el funcionamiento de sus aplicaciones.