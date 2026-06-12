Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este domingo y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:58

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversas localidades del interior provincial.

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Domingo 14 de junio:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte de la ciudad de Frías (zona comprendido entre Carlos Monti, San Lorenzo, República de Siria y Mitre).

Lunes 15 de junio:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Romano y Santo Domingo (dpto. Robles).