El riesgo país vuelve a bajar y alcanza un nuevo mínimo desde abril de 2018

En la apertura de la rueda, el indicador elaborado por JP Morgan cede 10 puntos y alcanza el valor más bajo de la administración libertaria.

Hoy 11:33

Este viernes sigue el entusiasmo en los mercados por la mejora en la calificación de deuda de S&P para la Argentina: el riesgo país profundiza su caída y se ubica en su valor más bajo durante la administración de Javier Milei.

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Hoy cede 10 unidades (-2,3%), hasta los 433 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que se encontró en este nivel fue en abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El miércoles, S&P Global Ratings, una de las tres principales agencias calificadoras de riesgo del mundo junto con Moody’s, anunció una nueva calificación de deuda para la Argentina, algo que ya había hecho Fitch.

La firma elevó el rating soberano desde CCC+ a B-. En consecuencia, este jueves el indicador elaborado por JP Morgan se desplomó unas 60 unidades hasta los 443 puntos, dado el buen rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos Bonares escalaron hasta 3,4% (AL35D) y los Globales también avanzan un 4,1% (GD46D).

En la apertura de la quinta rueda de la semana, los títulos bajo ley local ceden hasta 0,3% (AL35D), mientras que AL41D sube 0,2%. Los bonos que se rigen por ley extranjera caen hasta 1,8% (GD46D).