F3: Mattia Colnaghi fue 16° en la Clasificación de Barcelona

El ítalo argentino tuvo una leve salida de pista que le privó de mejorar la posición de largada para el GP de Barcelona - Catalunya.

Hoy 10:54

Mattia Colnaghi (MP Motorsport) se ubicó 16° en la tanda de Clasificación de la FIA Fórmula 3, en el marco de la 3ra fecha del certamen. Luego de haber terminado dentro de los diez mejores en el entrenamiento matinal, un pequeño yerro en la última vuelta de la sesión que ordena la grilla de largada de la carrera no le permitió limar las últimas décimas de su trabajo.

Con esto, Mattia concluyó 16° en la tabla, a siete décimas de Théophile Nael (Campos Racing). Fue la tercera pole position consecutiva para el francés del equipo Campos Racing, escuadra local que además logró el 1-2 en la tanda que ordena la salida del Gran Premio.

Cómo le fue a Colnaghi en la primera prueba:

Mattia Colnaghi (MP Motorsport), el piloto ítalo argentino de la FIA Fórmula 3, arrancó con la 3ra fecha del certamen ubicado entre los diez mejores tiempos del entrenamiento libre en la pista de Barcelona. El joven que corre bajo bandera de Argentina y está 17° en el campeonato, registró 1m29s408 para quedar 9° a 986 milésimas del referente, Théophile Nael (Campos Racing).

El equipo local, Campos, selló los tres mejores tiempos con el francés Nael consiguiendo 1m28s422 para quedar adelante de Ugo Ugochukwu y Ernesto Rivera. Detrás de ellos clasificaron Alessandro Giusti, Taito Kato y Brando Badoer, mientras que el Top10 se cerró con Kanato Le, Noah Stromsted, Mattia Colnaghi y Bruno Del Pino.