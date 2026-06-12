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Juanita Tinelli denunció a su exnovio por violencia de género: “Me dio un golpe en la cara”

La hija de Marcelo Tinelli realizó una presentación policial tras un presunto episodio ocurrido en la madrugada del jueves, según informaron en televisión.

Hoy 10:54

En Desayuno Americano informaron el jueves que Juanita Tinelli denunció a su exnovio, Bautista Cuiña, por violencia de género.

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Según reveló al aire el periodista Carlos Salerno, la hija de Marcelo Tinelli se presentó en una comisaría para radicar una denuncia por un presunto episodio ocurrido durante la madrugada del jueves.

Al leer parte del acta policial en vivo, Salerno aseguró que en la declaración de Juana consta la frase: “Me dio un golpe en la cara”.

Lo contamos porque Juana Tinelli no solamente denunció en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además ya está interviniendo la Justicia. La denuncia es contra una expareja”, anticipó Carlos Salerno en Desayuno Americano.

Luego amplió: “Ella cuenta que esta madrugada estaba en Costa 7070 y manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión”.

Salerno continuó con la lectura de la denuncia: “Dice que estaba discutiendo con su expareja (esto surge del testimonio de Juana Tinelli ante la Policía) y relata que estaba discutiendo con Bautista Cuiña y asegura que le dio un golpe en la cara”.

El periodista también reveló uno de los aspectos más delicados de la presentación judicial: “Cuando la Justicia escucha el testimonio de la víctima, le consultan a la Policía si presentaba alguna marca visible en el rostro y, por ahora, no se ve lesion, pero seguramente vaya a aflorar y sea una prueba contundente”.

Además, agregó: “Llamaron al SAME para asistirla, pero ella se negó a recibir atención médica. La Policía buscó al presunto agresor dentro del local. Todo esto ocurrió durante la madrugada. La denuncia fue radicada a las 5.20 de la mañana”.

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