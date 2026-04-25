Resumen semanal de mercados: ruido global y presión local

El mercado global volvió a moverse entre tensiones geopolíticas y señales contradictorias, con fuerte impacto en el petróleo y comportamiento dispar en Wall Street. En ese contexto, los activos argentinos no lograron sostenerse: cayeron bonos y acciones, subió el tipo de cambio oficial y el foco local se traslada ahora a la próxima licitación de deuda en pesos.

25/04/2026

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

En el mercado internacional, la semana dejó un escenario que, lejos de definirse, sigue oscilando entre señales contradictorias. En el plano internacional hubo ruido, pero no una escalada concreta.

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Estados Unidos e Irán alternaron gestos de negociación con episodios de tensión en el Estrecho de Ormuz. En los papeles, la tregua se mantiene, pero en la práctica las fricciones son constantes. Ese equilibrio inestable es el que domina la lectura de los mercados.

En ese contexto, el foco volvió a estar puesto en Medio Oriente. No es un dato menor: cada movimiento en esa región tiene impacto directo sobre variables clave del sistema financiero global. Y esta semana no fue la excepción. El petróleo reaccionó con fuerza, evidenciando que el mercado no está dispuesto a subestimar el riesgo geopolítico.

El crudo volvió al centro de la escena. El Brent escaló 17,8% en la semana hasta alcanzar los US$106,5 por barril, mientras que el WTI trepó 13,9% hasta los US$95,49. No se trata de movimientos marginales, sino de variaciones significativas en un período muy corto, lo que refleja claramente la sensibilidad del mercado ante cualquier señal de tensión en la región.

Mientras tanto, en Wall Street predominó una dinámica más heterogénea. Los principales índices accionarios cerraron la semana con variaciones mixtas. El Nasdaq avanzó 1,5% y el S&P 500 subió 0,5%, mostrando cierta resiliencia dentro de un contexto internacional cargado de incertidumbre. Sin embargo, el Dow Jones no logró sostener esa tendencia y retrocedió 0,4%.

Esta divergencia entre índices no es casual. Responde a una combinación de factores donde conviven expectativas, cobertura de riesgos y reposicionamientos tácticos. No hay una dirección única, sino una adaptación constante a un entorno que cambia día a día. Esa es, justamente, la característica dominante del escenario actual.

Mercado local

En el plano local, la dinámica fue más clara: no fue una buena semana para los activos argentinos. El contexto internacional volátil impactó directamente sobre los precios, sin dejar margen para desacoples significativos.

Los bonos soberanos en dólares mostraron caídas generalizadas. En particular, los Globales argentinos retrocedieron entre 1% y 2,3% en la semana. Este movimiento no se dio en aislamiento, sino que se enmarca dentro de una debilidad más amplia del segmento emergente y distressed, donde el ETF EMB registró una baja del 0,8%. Sin embargo, en el caso argentino, el ajuste fue más marcado, amplificando la tendencia negativa.

La renta variable tampoco logró escapar a este escenario. El Merval medido en dólares cayó 4,1% en la semana hasta ubicarse en US$1.898. De esta manera, el índice cerró una nueva semana en baja, consolidando una secuencia que refleja la fragilidad del mercado frente a un contexto externo adverso.

En cuanto al tipo de cambio oficial, se observó un movimiento relevante luego de varias semanas de estabilidad relativa. El dólar spot subió 2,6% en la semana hasta los $1.399,5. Este ajuste marca un cambio en la dinámica reciente y vuelve a colocar al tipo de cambio dentro de las variables a seguir de cerca.

Por el lado de la intervención oficial, el Banco Central mantuvo un rol activo en el mercado. Durante la semana compró US$745 millones, acumulando así US$2.379 millones en lo que va del mes. Este dato no es menor, ya que refleja una dinámica de acumulación que continúa en un contexto que no necesariamente resulta favorable.

Otro punto clave de la agenda local pasa por la deuda en pesos. Al momento de escribir estas líneas, el Tesoro aún no había informado las condiciones de la próxima licitación. Sin embargo, el dato relevante es el volumen de vencimientos: alrededor de $7,9 millones, concentrados mayormente en manos privadas.

Este escenario introduce un elemento adicional de atención para la semana que viene. La forma en que se resuelva esa licitación será determinante para evaluar el grado de confianza del mercado y la capacidad del Tesoro para renovar sus compromisos en un contexto desafiante.

La semana dejó en claro que el mercado global sigue condicionado por factores geopolíticos, con el petróleo como termómetro inmediato de la tensión. Al mismo tiempo, la falta de una dirección definida en los principales índices refleja un escenario de cautela más que de convicción.

A nivel local, la reacción fue más directa. Los activos argentinos acompañaron la volatilidad externa, pero con mayor intensidad. Bonos y acciones volvieron a mostrar debilidad, mientras que el tipo de cambio y la dinámica del Banco Central agregan nuevas variables a monitorear.

En definitiva, no hay cambios estructurales, pero sí señales que obligan a seguir de cerca cada movimiento. En mercados como el actual, no se trata de anticipar certezas, sino de interpretar correctamente un contexto que, por ahora, sigue marcado por la inestabilidad.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.