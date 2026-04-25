“Le dieron un correctivo”: Vero Lozano volvió a encender la interna con Wanda Nara en Telefe

Vero Lozano habló en profundidad de la interna en Telefe con Wanda Nara y explicó qué pasó tras aquella foto que subió la conductora con el actor Johnny Depp.

25/04/2026

Vero Lozano habló en profundidad en una nota con el ciclo Intrusos (América Tv) de la feroz interna en Telefe con Wanda Nara por la conducción de Bake Off que se instaló meses atrás.

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"Yo me siento una figura de Telefe, sin lugar a duda. Cada una ocupa su lugar, también lo es Wanda, lo es Susana, somos muchas las chicas de Telefe", comenzó la conductora de Cortá por Lozano.

Y confirmó que será ella la conductora de Bake Off: "Si se hace Bake Off lo hago yo pero no creo que se haga este año por presupuesto. Sería Popstars y después me parece a mí que van a volver a hacer otro MasterChef porque ya está el estudio hecho".

"Bake Off es un formato que la BBC pide sí o sí que se haga en exteriores y tengo entendido que están hablando a ver si aprueban hacerlo adentro, en ese caso, sería otro presupuesto", precisó la conductora.

En cuanto a su relación con Wanda, destacó que desde Telefe no cayó nada bien puertas adentro del canal aquella polémica foto con el famoso actor Johnny Depp que subió la rubia a las redes sociales para mojarle la oreja a su ex Mauro Icardi en noviembre del año pasado.

"Con Wanda está todo bien, me la crucé el otro día que estaba con Maxi repasando letra de la serie vertical. Nunca tuve rollos, yo cuando tengo que poner los puntos me expreso y yo cierro ahí. No soy rencorosa pero sí memoriosa. Le dieron un correctivo también del canal (a Wanda), cuando venga Johnny Depp que se saque la foto y que la suba después", cerró la conductora sobre la tensión dentro de Telefe que se dio con Wanda.

Cabe recordar que Wanda fue la conductora de la última edición de Bake Off Famosos en 2024 y ahora el regreso del ciclo gastronómico al aire estará a cargo de Vero Lozano. En tanto, Wanda seguirá al frente del regreso al aire de MasterChef tras la exitosa última edición con famosos.