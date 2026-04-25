Condiciones inestables en La Banda: lluvia y sol en el horizonte

Hoy La Banda experimenta ligeras lluvias, mientras se anticipa un clima variable para los próximos días. Los bandeños deben prepararse para cambios en la temperatura y condiciones atmosféricas.

25/04/2026

En La Banda, Santiago del Estero, los bandeños se despiertan bajo un cielo cubierto y con ligeras lluvias que marcan el inicio de la jornada. La temperatura actual se sitúa en 18.1 °C, con una sensación térmica similar, y la humedad alcanza el 100%, lo que contribuye a una atmósfera fresca y húmeda.

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Para hoy, se prevé lluvia moderada a intervalos, lo que podría generar un ambiente inestable durante el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16.9 °C y una máxima de 19.9 °C, por lo que los bandeños deberán llevar paraguas si planean salir.

El día de mañana, el pronóstico mejora notablemente, ya que se espera un día soleado con temperaturas más cálidas. La mínima descenderá a 15.9 °C, mientras que la máxima puede alcanzar los 26.3 °C, ofreciendo un respiro a los bandeños luego de este día lluvioso.

El domingo, La Banda presentará un clima parcialmente nublado, lo que brindará un equilibrio entre el sol y la sombra. Las temperaturas continuarían su descenso, con mínimas de 13.5 °C y máximas que solo llegarán a 17.1 °C, lo que indicará un cambio en la tendencia térmica.

En resumen, hoy los bandeños enfrentan lluvias moderadas con temperaturas que van de 16.9 °C a 19.9 °C. Para el fin de semana, se prevé un clima más favorable con sol y temperaturas en ascenso, seguido de un domingo más fresco y nublado.