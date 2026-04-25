Fin de semana a puro rugby en Santiago: clásico entre Old Lions y Lawn Tennis y acción con los juveniles

El rugby santiagueño vivirá un fin de semana cargado de actividad con la disputa de la fecha 4 del Torneo Apertura de la USR y el esperado Encuentro Juvenil de divisiones M15 y M16, correspondiente a la Liga del Norte Grande.

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El gran atractivo estará puesto en el clásico entre Old Lions Rojo y Santiago Lawn Tennis Club, un duelo que promete alto voltaje por la histórica rivalidad y por el gran presente de ambos equipos.

Clásico de punteros e invictos

El encuentro se jugará este sábado desde las 16.30, en el marco de una nueva jornada del certamen local.

Tanto Old Lions Rojo como Lawn Tennis llegan como líderes e invictos del campeonato, aunque los “Viejos Leones” todavía tienen pendiente la resolución de su partido frente a Termas.

Además del peso propio del clásico, el choque servirá también como anticipo de lo que será el gran enfrentamiento entre ambos por la Liga del Norte Grande, previsto para la próxima semana.

Más partidos del Apertura

La actividad continuará el domingo con otro de los equipos que también pelea arriba: Club Ciclista Olímpico, que visitará a Old Lions Azul con la intención de seguir en lo más alto.

Por su parte, Añatuya buscará conseguir su primera victoria en el torneo cuando reciba a Universitario RC, que tampoco pudo ganar en lo que va del certamen.

Encuentro juvenil de M15 y M16

Los juveniles también tendrán protagonismo este fin de semana con una nueva jornada de la Liga del Norte Grande, esta vez para las categorías M15 y M16, que se desarrollarán en Santiago Rugby y Old Lions, respectivamente.

En estas divisiones, el certamen se disputa bajo la modalidad de encuentros, con dos fechas por sede. Las primeras dos jornadas se jugaron en Salta, y ahora será el turno de Santiago del Estero con las fechas 3 y 4.

En M15, con sede en Santiago Rugby, participarán el club anfitrión, Old Lions, Santiago Lawn Tennis (con equipos Blanco y Rojo), Añatuya y varios equipos salteños como Jockey Club, Gimnasia y Tiro, Tigres, Universitario y Tiro Federal. Serán dos zonas de seis equipos cada una.

En tanto, la categoría M16 tendrá como escenario las canchas de Old Lions y el Polideportivo Provincial, donde competirán ocho equipos en una zona única: el León, Santiago Lawn Tennis, Santiago Rugby y cinco equipos provenientes de Salta.

De esta manera, Santiago del Estero vivirá un fin de semana de mucha intensidad ovalada, con clásicos, juveniles y una fuerte presencia regional en las canchas.