El CCB dictará un taller de teatro para niños de 5 a 11 años

Las inscripciones podrán realizarse a partir del próximo martes 28.

25/04/2026

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 28 y el jueves 30 de abril un taller de teatro destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20:30 y en forma gratuita.

Esta propuesta tiene como propósito acercar a los niños al maravilloso mundo del teatro, en el que a través de recursos lúdicos, se introducirá a los pequeños en el mundo de la fantasía y la expresión oral y corporal, estimulando la memoria y dicción.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

