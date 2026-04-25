Añatuya se prepara para un fin de semana lluvioso: clima cambiante para hoy Sábado 25 de abril de 2026

Los añatuyenses se enfrentarán a un clima variable en los próximos días, con lluvias moderadas que marcarán el inicio del fin de semana. La sensación térmica se mantendrá en niveles frescos, especialmente durante las mañanas.

25/04/2026

En la mañana de hoy, los añatuyenses despiertan bajo una neblina persistente que cubre la ciudad, con una temperatura actual de 17.4 °C. La humedad es elevada, alcanzando el 96%, lo que genera una sensación térmica apenas superior, de 17.5 °C.

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Para el transcurso del día, se anticipa un panorama lluvioso con precipitaciones moderadas a intervalos. La temperatura mínima se mantendrá en 17.4 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 22.1 °C, ofreciendo un respiro del calor habitual.

El viento, que sopla desde el este-sureste a 6.1 km/h, contribuirá a que la sensación de frescura se mantenga durante el día. Los añatuyenses deben estar preparados para posibles lluvias intermitentes que podrían afectar las actividades al aire libre.

Para mañana, el pronóstico indica que continuarán las lluvias moderadas con temperaturas mínimas de 13.8 °C y máximas de 26.8 °C. Esto sugiere un leve aumento en la temperatura, aunque la humedad seguirá presente.

Finalmente, el domingo se presentará un cambio notable, ya que el clima será soleado con mínimas de 11 °C y máximas de 15.6 °C. Este cambio traerá un respiro y permitirá a los añatuyenses disfrutar de un día más despejado después de un inicio de fin de semana húmedo.