Intervención policial en Tucumán: incautan 600 kilos de coca en Burruyacú

Efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales incautaron 600 kilos de hojas de coca en un control de rutina en Burruyacú, Tucumán.

26/04/2026

En un reciente operativo policial, efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 1 de Burruyacú realizaron un control que resultó en la incautación de 600 kilos de hojas de coca. Este procedimiento tuvo lugar el pasado viernes por la mañana.

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El comisario Miguel Amaya informó que la intervención se produjo cuando se detuvo la marcha de una camioneta que despertó sospechas debido a la gran cantidad de bultos que transportaba. El personal policial decidió proceder con una inspección exhaustiva del vehículo.

Durante la requisa, los agentes encontraron una cantidad significativa de hojas de coca en estado natural, las cuales estaban siendo transportadas de forma irregular. Cabe destacar que el cargamento no contaba con la documentación necesaria que justificara su traslado.

Ante esta situación, la Dirección General de Aduanas tomó cartas en el asunto y ordenó el decomiso del cargamento, argumentando que se había cometido una infracción a la ley del Código Aduanero.

Este tipo de operativos es fundamental para combatir la ilícita circulación de drogas y garantizar la seguridad en la provincia de Tucumán. La labor de las fuerzas de seguridad es crucial para detectar y detener actividades ilegales.

Las autoridades continúan trabajando en la prevención del tráfico de sustancias prohibidas y en el fortalecimiento de los controles en las rutas provinciales. Se espera que este tipo de acciones se mantenga en el tiempo para reducir la criminalidad asociada al narcotráfico.