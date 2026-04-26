Operativo antidrogas en Cafayate incauta más de 460 dosis de droga

La Policía de Salta, a través de un operativo antidrogas, incautó más de 460 dosis de marihuana en Cafayate tras recibir reportes de la comunidad sobre venta de drogas.

26/04/2026

La Policía de Salta, mediante la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un importante operativo antidrogas en la localidad de Cafayate que resultó en la detención de un hombre de 25 años por su implicación en la venta de droga.

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La investigación se inició a partir de reportes anónimos de vecinos a través del sitio de Denuncias Web, donde ciudadanos pueden informar sobre actividades ilícitas.

En este contexto, efectivos de la División de Investigación Narcocriminal llevaron a cabo un allanamiento en un inmueble ubicado en el barrio El Recreo de Cafayate, donde se secuestraron más de 460 dosis de marihuana.

Además de las dosis de droga, se incautaron elementos para el fraccionamiento y otros objetos que son de interés para la investigación en curso, lo que refleja la gravedad del problema de narcotráfico en la región.

El operativo contó con la intervención de la Fiscalía Penal y el Juzgado de Garantías de Cafayate, lo que asegura un correcto proceso judicial en relación a la detención y las pruebas recolectadas.

Es importante resaltar que el sistema Denuncias Web permite a los ciudadanos realizar denuncias de manera anónima y segura, contribuyendo así a la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos en su comunidad, pudiendo acceder a través de www.denunciasweb.gob.ar/droga.