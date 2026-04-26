Desmantelan arsenal y granada en Villa Ángela tras amenazas a colegio

Efectivos de la División Investigaciones Complejas de Villa Ángela y Sáenz Peña han desmantelado un arsenal y hallado una granada activa en un allanamiento derivado de amenazas contra un colegio local.

26/04/2026

Efectivos de la División Investigaciones Complejas de Villa Ángela y Sáenz Peña realizaron un importante operativo que resultó en el secuestro de un arsenal y una granada activa en un allanamiento relacionado con el delito de “Amenazas e Incitación a la violencia” en esa ciudad del Sudoeste argentino.

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La investigación se inició tras la difusión de imágenes amenazantes en redes sociales que involucraban a un colegio, lo que generó una alerta en las autoridades locales.

En el marco de la causa por “Presunta Intimidación pública e Incitación a la violencia colectiva”, el operativo se llevó a cabo gracias a la orden emitida por la jueza de Garantías subrogante, Dra. Natalia Yanina Vigistain, con la intervención del Equipo Fiscal N° 4, liderado por el Dr. Matías Daher.

El allanamiento tuvo lugar este viernes a las 18:00 horas en un domicilio de la calle Santa Cruz en Villa Ángela, donde los investigadores encontraron un arsenal de armas y municiones, incluyendo una pistola calibre 45, un revólver calibre 22, escopetas, rifles, carabinas y más de 60 cartuchos de diferentes calibres.

Entre los hallazgos más significativos se destaca una granada de mano FMK2 activa, la cual fue asegurada por personal especializado de la División Bomberos de Villa Ángela para su resguardo adecuado.

Durante el operativo, también se incautaron dos teléfonos celulares y una notebook, mientras que un hombre de 35 años, originario de la provincia de Santa Fe, fue detenido y notificado de su aprehensión por la magistratura interviniente.

Todos los elementos secuestrados han sido trasladados a la dependencia policial para su resguardo, y la investigación continúa para determinar las responsabilidades y el origen del material incautado.