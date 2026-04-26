Jujuy: accidente grave entre motocicleta y bicicleta deja tres heridos

Un grave accidente en Yuto, Jujuy, dejó tres heridos, incluyendo dos niños de 12 años, tras el choque entre una motocicleta y una bicicleta.

26/04/2026

El accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Yuto, Jujuy, dejó como saldo a tres personas heridas de gravedad, entre las cuales se encuentran dos niños de 12 años.

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El incidente tuvo lugar el pasado jueves alrededor de las 18.40 en la ruta provincial N°84, específicamente a la altura del kilómetro 3.

Un hombre de 33 años se desplazaba en una motocicleta cuando, por causas que están siendo investigadas, embistió a una bicicleta en la que circulaban los dos menores.

Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato y efectivos policiales, junto a personal del Same, se presentaron en el lugar del accidente.

Al llegar, los rescatistas encontraron al motociclista incrustado en el manubrio de su motocicleta y con una pierna enganchada en la bicicleta, lo que requería atención urgente.

El niño herido se hallaba en el suelo con una fractura expuesta en la pierna izquierda y presentaba una abundante pérdida de sangre, mientras que la niña también sufría heridas de consideración.

Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia al nosocomio local y, debido a la gravedad de sus lesiones, el motociclista fue derivado al hospital 'Oscar Orías' en Libertador General San Martín, y el niño al hospital Materno Infantil 'Héctor Quintana' en la capital jujeña.

Las autoridades del departamento de Criminalística llevaron a cabo las pericias pertinentes en el lugar, mientras que el personal de Seguridad Vial se encargó de reordenar el tránsito vehicular en la zona.

Las actuaciones complementarias del caso están bajo la responsabilidad de la Seccional 22°, siguiendo las directrices del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.