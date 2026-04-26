Milei agranda la grieta y la lección que deja Brandoni

Entre tantas cosas que se rompieron en la Argentina, una fue la posibilidad de que personas con ideologías contrastadas mantuvieran relaciones fraternas.

26/04/2026

Por Pablo Sirvén, en el diario La Nación





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La democracia, el sistema en el que procuramos consensuar civilizadamente nuestros disensos, está en peligro

Hay una mala noticia: el gobierno argentino, con sus actitudes y dichos, emite señales crecientes de que considera obsoleto ese formato. Por de pronto le encanta chapotear en el barro pestilente de la red social X (exTwitter) alimentando a odiadores de muy mala fe con graves dificultades en la comprensión de textos. Eso no es todo: el presidente Javier Milei ordenó cerrar la sala de periodistas de la Casa Rosada por un tema menor el mismo día en que recibió allí a Peter Thiel, el tecnomagnate dueño de Palantir Technologies y Pay Pal que alienta la vigilancia global. “La libertad es incompatible con la democracia”, proclamó el dueño de una fortuna que asciende a más de 29 mil millones de dólares.

Cuando aquí la democracia no regía, los actores Jorge Rivera López y Luis Brandoni –entonces presidente y secretario general de la Asociación Argentina de Actores, respectivamente–, no solo cerraban filas unidos para defender los derechos de los trabajadores de la escena, sino que fuera de esa lucha, hasta veraneaban juntos.

Pero ya en este siglo, la política los ubicó en veredas irreconciliables y se dejaron de hablar. Con el advenimiento del kirchnerismo los actores que no se encolumnaron con entusiasmo quedaron de lado. Brandoni, uno de ellos, para no banalizar las “listas negras” de la dictadura –figuras prohibidas durante su apogeo, entre las cuales también estaba incluido–, prefirió hablar de “listas blancas”. Así aludía a la calesita de los mismos nombres repetidos que eran convocados por el cine y la TV, mientras a él, que siempre fue sinónimo de éxito, el trabajo le raleaba porque desde lo más alto del poder fastidiaban sus posiciones políticas.

Entre tantas cosas que se rompieron en la Argentina, una fue la posibilidad de que personas con ideologías contrastadas mantuvieran relaciones fraternas. Era algo que Beto echó de menos hasta el fin de sus días. “Los artistas estamos para unir”, repetía.

Hubo algún café de reconciliación con Rivera López y después Brandoni se hizo presente en su velatorio. Como, en estos días, lo hizo su hijo Luis Rivera López, presidente actual de Actores, en la despedida de Beto en la Legislatura. Allí se abrazó con las hijas de Brandoni, con las que había jugado de chico en aquellos veranos compartidos antes de que sus padres perdieran la posibilidad de escucharse.

Con la comisión directiva de la Asociación Argentina de Actores, Rivera López tomó una decisión justa, aunque contraria al estatuto de esa entidad: autorizar a que los restos de Brandoni descansaran en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, que está exclusivamente reservado a sus afiliados. Como es sabido, en 2017, Beto renunció a Actores tras fuertes cruces políticos entre él y esa entidad.

Hicieron bien: Brandoni puso el cuerpo por ella en dos períodos:1972 a 1983 y también de noviembre de 1996 a diciembre de 1997.

Padres enfrentados; hijos que concilian. Otro ejemplo: Alejandro Romay, el “zar” de Canal 9, había acusado a Brandoni de ser uno de los que coparon los canales, en 1974, “a punta de pistola” para estatizarlos de hecho. Beto le hizo juicio y le ganó. Sin embargo, su hija Mirta estuvo en la capilla ardiente de Brandoni, con quien se llevaba tan bien que en su plataforma Teatrix atesora, con su consentimiento, los registros fílmicos de cuatro obras en las que actuó y que ahora liberó para que se puedan ver gratuitamente.

En 1998 Brandoni y Alejandro Romay estuvieron por debatir en el programa Yo amo a la TV, pero a último momento el “zar” desistió.

En cambio, en septiembre de 2021, llegó a buen puerto la idea del autor de esta nota de tener como invitados en una misma emisión del programa Hablemos de otra cosa a Beto y a Pablo Echarri. Venían desde hacía años polemizando a la distancia por motivos ideológicos y también por el manejo de los derechos de intérpretes entre SAGAI, la entidad de la que Echarri es tesorero, y la fugaz Inter Artist, en la que Brandoni se alió con Andrea del Boca, aun cuando también eran notorias sus diferencias ideológicas.

Beto aceptó más rápido que Echarri. El productor teatral Carlos Rottemberg, cuándo no, ofició de puente para que el protagonista de Resistiré y Montecristo confiara y no pensara que se le estaba tendiendo una celada para dejarlo malparado.

Es que Echarri se radicalizó tanto en su kirchnerismo extremo de alto perfil que el periodismo antiK empezó a estigmatizarlo y a tomarlo de punto (también a su mujer, Nancy Dupláa). Del otro lado, a Brandoni lo acusaban de macrista y “gorilón” (término que Echarri reflotó en el contexto afable de la entrevista que le hizo el viernes Mario Pergolini en su programa nocturno).

Aquel encuentro que propicié entre los dos exponentes extremos de la grieta actoral fue todo un éxito porque pudieron conversar y escucharse con respeto. Echarri contó por radio hace unos días que aquella reunión cumbre le hizo un “clic” en la cabeza y que, desde entonces, intenta tener un discurso más abierto. Aunque no siempre lo consigue, se le nota el empeño.

Anoche, cerca del Obelisco, una pantalla grande reproducía tres películas protagonizadas por Brandoni frente a una multitud que se emocionaba y reía porque entre el público genuino y el gran Beto nunca hubo grieta.