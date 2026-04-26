El once de Boca que piensa Úbeda para jugar en Brasil antes de visitar a Central Córdoba

El DT hará nueve cambios en el equipo que este martes buscará pisar fuerte ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

26/04/2026

Boca Juniors atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y se prepara para afrontar una verdadera prueba de fuego en la Copa Libertadores. Este martes, el equipo de Claudio Úbeda visitará a Cruzeiro en Belo Horizonte, en un duelo clave por la tercera fecha del Grupo D, considerado desde el sorteo como el “grupo de la muerte”.

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Invicto hace 14 partidos, con el envión anímico del triunfo en el Superclásico y tras la contundente goleada 4-0 sobre Defensa y Justicia, el Xeneize sabe que llega en el momento ideal para enfrentar al rival más exigente de la zona.

Úbeda pone toda la carne al asador

Luego de la fuerte rotación que aplicó en Florencio Varela, donde solo Leandro Brey y Milton Delgado fueron titulares —este último por la lesión de Ander Herrera—, el “Sifón” volverá a apostar por su equipo de gala.

Serán nueve cambios respecto al último compromiso, con el claro objetivo de utilizar a los habituales titulares en el partido más importante del grupo hasta el momento.

Este lunes, la delegación azul y oro partirá rumbo a Brasil con toda la planificación definida y, salvo algún imprevisto de último momento, el DT pondrá a sus mejores nombres para buscar un resultado que puede marcar el rumbo de la clasificación.

Un duelo clave para escaparse arriba

Úbeda entiende que este cruce puede ser determinante para despegarse en la cima del grupo y encaminar el pase a los octavos de final.

Del otro lado estará un Cruzeiro que también llega con lo mejor, luego de vencer este sábado a Remo utilizando a todos sus titulares, aunque con menos descanso que Boca.

Por eso, el cuerpo técnico xeneize no quiere dejar nada librado al azar y prepara una formación de máxima jerarquía para enfrentar al conjunto brasileño.

La probable formación de Boca

El posible once de Boca para visitar a Cruzeiro sería con:

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Después de este compromiso internacional, el Xeneize deberá enfocarse rápidamente en el Torneo Apertura, ya que el sábado visitará a Central Córdoba por la pendiente novena fecha.

Pero primero está Brasil. Y Boca sabe que allí puede dar un golpe fuerte sobre la mesa.