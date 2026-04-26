Murió Adolfo Aristarain, uno de los grandes directores del cine argentino

El realizador falleció a los 82 años. Fue autor de películas emblemáticas como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y Martín (Hache).

26/04/2026

El mundo del cine despide a Adolfo Aristarain, prestigioso director argentino que murió a los 82 años, según informó este domingo la Academia del Cine de España.

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Reconocido como una de las figuras fundamentales del cine nacional e iberoamericano, Aristarain construyó una trayectoria marcada por historias profundas, personajes complejos y una mirada crítica sobre la realidad social y política.

Durante años vivió entre Argentina y España, país donde en 2024 fue distinguido con la Medalla de Oro por su extensa carrera. En esa oportunidad dejó una reflexión que sintetizaba su vínculo con el séptimo arte: “El cine que uno hace es lo que uno es”.

Una carrera forjada desde abajo

Antes de convertirse en director consagrado, Aristarain transitó distintos oficios dentro de la industria audiovisual. Se desempeñó como meritorio, sonidista, montador, asistente de producción y ayudante de dirección. Incluso tuvo una aparición actoral en Dar la cara, de José Martínez Suárez.

A lo largo de su carrera mantuvo una estrecha colaboración con Mario Camus y con la guionista Kathy Saavedra, figura clave en la construcción de varios de sus trabajos.

También trabajó con reconocidos intérpretes como Federico Luppi, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Cecilia Roth, Juan Diego Botto y Susú Pecoraro, entre muchos otros.

Películas inolvidables

La filmografía de Aristarain dejó títulos esenciales del cine argentino como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache), Lugares comunes y Roma, considerada su última producción.

Cada una de esas obras consolidó su prestigio por la fuerza narrativa, la sensibilidad de los vínculos humanos y la crítica al poder.

Un proyecto pendiente

En los últimos años no volvió a filmar, aunque nunca se consideró retirado. En una entrevista brindada en 2024, contó que trabajaba en un proyecto sobre Ástor Piazzolla, iniciativa que se vio frenada por problemas de salud y dificultades de financiamiento.

Según relató, en 2019 fue sometido a una extensa operación cardíaca y luego la pandemia retrasó su recuperación y los planes de rodaje.

Con su muerte, desaparece una voz imprescindible del cine argentino, autor de obras que marcaron generaciones y que seguirán vigentes como parte del patrimonio cultural del país.