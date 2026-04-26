"La provincia mantiene el equilibrio fiscal, económico y financiero lo que nos permite dar previsibilidad"

El gobernador Elías Suárez brindó su mensaje anual desde la Legislatura.

Hoy 12:45

El gobernador Elías Suárez brindó su mensaje anual desde la Legislatura, destacando el orden de las cuentas públicas y analizó el contexto económico nacional y su impacto en Santiago del Estero.

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Durante el tramo inicial de su discurso, el mandatario remarcó que “honrar nuestra autonomía no es solo recordar la historia, sino tomar decisiones tendientes a la igualdad de oportunidades para todos los santiagueños”, y sostuvo que la realidad provincial no puede analizarse sin considerar la situación del país.

En ese sentido, señaló que durante el último año la economía argentina atravesó una fuerte contracción, lo que repercutió en los recursos provinciales. “Santiago también se vio afectada con una reducción de los fondos de coparticipación, además del incumplimiento total en los giros del Fondo del Tesoro Nacional”, afirmó.

Frente a este escenario, Suárez explicó que se implementaron medidas de orden y equilibrio fiscal, entre ellas un decreto de contención del gasto público, la eliminación de erogaciones innecesarias y la priorización de áreas sensibles como educación, salud y obra pública.

“Gracias a eso, la provincia mantiene el equilibrio fiscal, económico y financiero, lo que nos permite seguir con nuestras políticas y dar previsibilidad a la administración”, subrayó.

Asimismo, indicó que se consolidó la política tributaria, manteniendo una de las alícuotas más bajas del país en Ingresos Brutos.

Por otro lado, el gobernador destacó medidas de acompañamiento social, como la continuidad del fondo estival, que permitió un descuento del 40% en la factura de la luz durante los meses de mayor consumo