Investigan el traslado de la menor santiagueña a Buenos Aires y buscan determinar si cursó un parto o un aborto

La investigación busca reconstruir el recorrido de la menor, identificar a los responsables de su traslado y determinar las circunstancias médicas en las que fue atendida en Buenos Aires, en un contexto que incluye sospechas de abuso, trata de personas y posibles prácticas ilegales.

Hoy 06:42

Luego que de descubriera que una menor de 12 años, oriunda de Santiago del Estero, fue trasladada a una clínica de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa que investiga abuso sexual y posibles delitos conexos. La Justicia intenta establecer si la niña dio a luz o si se le practicó un aborto.

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El caso es llevado adelante por los fiscales Gabriel Gómez y Santiago Bridoux, quienes analizan distintas hipótesis vinculadas al traslado de la menor, entre ellas trata de personas y prácticas médicas ilegales. En el establecimiento donde fue atendida se hallaron restos fetales, lo que amplió las líneas de investigación.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, la situación de abuso habría comenzado cuando la menor tenía 10 años, presuntamente por parte de dos familiares, actualmente prófugos. Como consecuencia de estos hechos, la niña quedó embarazada.

En una etapa avanzada de la gestación, fue atendida en el Hospital de Monte Quemado y luego derivada al CIS Banda, donde profesionales médicos habrían descartado la realización de un aborto por el tiempo de embarazo. Posteriormente, regresó a su domicilio y más tarde fue contactada por personas vinculadas a una organización no gubernamental.

Días después, una asistente social y otros intermediarios habrían facilitado su traslado a Buenos Aires. Durante ese período, no se registraron comunicaciones que permitieran seguir el recorrido de la menor.

A partir de estos hechos, se activaron protocolos judiciales y se dio intervención a la Justicia federal ante la sospecha de trata de personas. Personal especializado se presentó en la clínica de Villa Ballester, donde se constató que el teléfono celular de la madre de la menor estaba en poder de terceros.

La niña fue posteriormente rescatada y trasladada nuevamente a Santiago del Estero, donde permanece bajo resguardo. Hasta el momento, no se pudo confirmar si el embarazo llegó a término o fue interrumpido.