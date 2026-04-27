La Banda se prepara para un clima fresco y algo nublado hoy Lunes 27 de abril de 2026

Hoy, los bandeños experimentarán un clima fresco con cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 14 grados. El pronóstico anticipa días un poco más cálidos, aunque aún con nubosidad.

Hoy 08:12

El clima en La Banda, Santiago del Estero, se presenta hoy con un cielo cubierto, lo que le otorga un matiz gris al inicio de la semana. Con una temperatura actual de 14.4 °C y una sensación térmica de 13.9 °C, los bandeños deberán abrigarse un poco al salir.

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A medida que avanza el día, se espera que la temperatura máxima alcance los 13.9 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 10.3 °C. Esto significa que, aunque el día no será cálido, se evitarán los extremos de frío.

La humedad actual es del 55% y el viento sopla desde el sureste a 10.1 km/h, aportando a la sensación de frescura en el ambiente. Los bandeños deben prepararse para un día que, aunque nublado, no será del todo incómodo.

Para mañana, el pronóstico indica un clima parcialmente nublado con mínimas de 10.3 °C y máximas que podrían llegar hasta 19.1 °C. Este leve aumento en la temperatura será bien recibido por quienes esperan un poco más de calor.

El miércoles se anticipa un día soleado en La Banda, con mínimas de 10 °C y máximas que alcanzarán los 22.7 °C. Estos cambios en el clima ofrecen un respiro a los bandeños que desean disfrutar del aire libre en un ambiente más cálido.