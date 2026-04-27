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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 14º
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Con un homenaje a la Autonomía Provincial, cierra el Taller de Danzas Nativas del CCB

El evento tendrá lugar este lunes 27 de abril, a las 19.30 horas, en el Hall Central de la institución.

Hoy 08:47
Foto de archivo.

El Centro Cultural del Bicentenario brindará un espectáculo artístico, a cargo de los egresados de la primera cohorte del Taller de Danzas Nativas Santiagueñas, en celebración del Día de la Autonomía provincial.

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El evento tendrá lugar este lunes 27 de abril, a las 19.30 horas, en el hall central de la institución.

Los egresados del taller, dirigido por la Prof. Marisa Jorge, serán acompañados por la interpretación musical de los Hermanos Neirot.

En la presentación, se interpretará el Vals de Santiago del Estero, danzas tradicionales y un imperdible cierre con chacareras, habida cuenta de lo aprendido, durante el desarrollo del Taller.

Por su parte, los Hermanos Neirot, harán lo propio con piezas musicales del repertorio santiagueño, haciéndose eco del gran legado artístico de su madre, la destacada y siempre recordada arpista Isabel Neirot.

El CCB invita a las familias santiagueñas a celebrar tan caro acontecimiento histórico, con un nuevo encuentro con la danza, la música, el canto y sus exquisitos cultores.

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