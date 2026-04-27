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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 14º
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Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

En una noche inolvidable, Iván de Pineda y Valeria Mazza revelaron a los protagonistas de la gran noche de la moda argentina.

Hoy 07:15

Este domingo 26 de abril, Telefe presentó una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda, el reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado del 2025 de la industria de la moda en nuestro país.

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La gran noche de la moda argentina comenzó a las 21 hs. con una alfombra roja impactante por la que desfilaron los mejores talentos y diseños, con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara. Luego se dio inicio a la ceremonia con dos anfitriones de lujo: Valeria Mazza e Iván de Pineda. Referentes indiscutidos del estilo y la elegancia, fueron los encargados de presentar cada una de las ternas en las distintas categorías.

Con más de 300 invitados, las figuras más emblemáticas y queridas de la industria se reunieron en los estudios de Telefe para disfrutar del suceso del año de la moda argentina. Fue una noche deslumbrante, donde la elegancia, el diseño y la creatividad brillaron en la pantalla.

¿Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026?
Martín Fierro de la Moda de Oro

    Juana Viale

Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal

    Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)

    Juana Viale (Almorzando Con Juana)

    Teté Coustarot (Argentina De Película)

    Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario

    Vero Lozano (Cortá Por Lozano)

    Yanina Latorre (Sqp)

    Mariana Fabbiani (Ddm)

    Flor De La V (Los Profesionales)

Mejor Estilo En Conducción Masculina

    Mario Pergolini (Otro Día Perdido)

    Iván De Pineda (Pasapalabra)

    Héctor Maugeri (+Caras)

    Ángel De Brito (Lam)

    Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina

    Sol Pérez (Gran Hermano)

    Carolina Molinari (Puro Show)

    Analía Franchín (A La Barbarossa)

Mejor Estilo Panelista Masculino

    Hernán Drago (Los 8 Escalones)

    Fabián Paz (Ddm)

    Lizardo Ponce (Sqp)

    Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Actriz Con Mejor Estilo En Ficción

    Griselda Siciliani (Envidiosa)

    Monna Antonópulos (Menem)

    Julieta Zylberberg (Yiya)

    Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor Con Mejor Estilo En Ficción

    Benjamín Vicuña (Corazón Delator)

    Franco Masini (El Retorno)

    Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino En Big Show

    Lali Espósito (La Voz Argentina)

    Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)

    Wanda Nara (Masterchef Celebrity)

    Carolina Pampita Ardohaín (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino En Big Show

    Ale Sergi (La Voz Argentina)

    Nico Occhiato (La Voz Argentina)

    Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor Diseñador/A Moda Femenina

    Javier Saiach

    Evangelina Bomparola

    Marcelo Senra

    Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

    Matías Carbone

    Nicolás Zaffora

    Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/A

    Mabby Autino

    Vero Luna

    Gervasio Larrivey

Mejor Peluquero

    Max Jara

    Mauro Max De Brito

    Facu Díaz (Niche Studio)

    Cristian Rey

Mejor Estilista

    Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

    Romina Giangreco

    Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor Influencer De Moda

    Zaira Nara

    Stephanie Demner

    Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

    Momi Giardina (Telefe – Luzu)

    Evelyn Botto (Olga)

    Flor Jazmín Peña (Luzu)

    Nati Jota (Telfe – Olga)

Mejor Estilo Masculino En Streaming

    Santi Talledo (Telefe – Luzu)

    Grego Rossello (Telefe)

    Fer Dente (Olga)

    Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo En Redes

    Carolina Pampita Ardohaín

    Valentina Zenere

    Martita Fort

    Tefi Russo

Nuevo Talento De La Moda

    Valentina Schuchner

    Luz Ballesteros

    Anushka Elliot

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