Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

En una noche inolvidable, Iván de Pineda y Valeria Mazza revelaron a los protagonistas de la gran noche de la moda argentina.

Hoy 07:15

Este domingo 26 de abril, Telefe presentó una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda, el reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado del 2025 de la industria de la moda en nuestro país.

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La gran noche de la moda argentina comenzó a las 21 hs. con una alfombra roja impactante por la que desfilaron los mejores talentos y diseños, con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara. Luego se dio inicio a la ceremonia con dos anfitriones de lujo: Valeria Mazza e Iván de Pineda. Referentes indiscutidos del estilo y la elegancia, fueron los encargados de presentar cada una de las ternas en las distintas categorías.

Con más de 300 invitados, las figuras más emblemáticas y queridas de la industria se reunieron en los estudios de Telefe para disfrutar del suceso del año de la moda argentina. Fue una noche deslumbrante, donde la elegancia, el diseño y la creatividad brillaron en la pantalla.

¿Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026?

Martín Fierro de la Moda de Oro

Juana Viale

Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal

Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)

Juana Viale (Almorzando Con Juana)

Teté Coustarot (Argentina De Película)

Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario

Vero Lozano (Cortá Por Lozano)

Yanina Latorre (Sqp)

Mariana Fabbiani (Ddm)

Flor De La V (Los Profesionales)

Mejor Estilo En Conducción Masculina

Mario Pergolini (Otro Día Perdido)

Iván De Pineda (Pasapalabra)

Héctor Maugeri (+Caras)

Ángel De Brito (Lam)

Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)

Mejor Estilo Panelista Femenina

Sol Pérez (Gran Hermano)

Carolina Molinari (Puro Show)

Analía Franchín (A La Barbarossa)

Mejor Estilo Panelista Masculino

Hernán Drago (Los 8 Escalones)

Fabián Paz (Ddm)

Lizardo Ponce (Sqp)

Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Actriz Con Mejor Estilo En Ficción

Griselda Siciliani (Envidiosa)

Monna Antonópulos (Menem)

Julieta Zylberberg (Yiya)

Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor Con Mejor Estilo En Ficción

Benjamín Vicuña (Corazón Delator)

Franco Masini (El Retorno)

Leonardo Sbaraglia (Menem)

Mejor Estilo Femenino En Big Show

Lali Espósito (La Voz Argentina)

Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)

Wanda Nara (Masterchef Celebrity)

Carolina Pampita Ardohaín (Los 8 Escalones)

Mejor Estilo Masculino En Big Show

Ale Sergi (La Voz Argentina)

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor Diseñador/A Moda Femenina

Javier Saiach

Evangelina Bomparola

Marcelo Senra

Juan Hernández Daels

Mejor Diseñador Moda Masculina

Matías Carbone

Nicolás Zaffora

Sebastián Raimondi

Mejor Maquillador/A

Mabby Autino

Vero Luna

Gervasio Larrivey

Mejor Peluquero

Max Jara

Mauro Max De Brito

Facu Díaz (Niche Studio)

Cristian Rey

Mejor Estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Romina Giangreco

Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor Influencer De Moda

Zaira Nara

Stephanie Demner

Zuzu Codeu

Mejor Estilo Femenino En Streaming

Momi Giardina (Telefe – Luzu)

Evelyn Botto (Olga)

Flor Jazmín Peña (Luzu)

Nati Jota (Telfe – Olga)

Mejor Estilo Masculino En Streaming

Santi Talledo (Telefe – Luzu)

Grego Rossello (Telefe)

Fer Dente (Olga)

Nacho Elizalde (Olga)

Mejor Estilo En Redes

Carolina Pampita Ardohaín

Valentina Zenere

Martita Fort

Tefi Russo

Nuevo Talento De La Moda

Valentina Schuchner

Luz Ballesteros

Anushka Elliot