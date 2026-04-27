Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

En una noche inolvidable, Iván de Pineda y Valeria Mazza revelaron a los protagonistas de la gran noche de la moda argentina.
Este domingo 26 de abril, Telefe presentó una nueva edición de los Premios Martín Fierro de la Moda, el reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado del 2025 de la industria de la moda en nuestro país.
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La gran noche de la moda argentina comenzó a las 21 hs. con una alfombra roja impactante por la que desfilaron los mejores talentos y diseños, con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara. Luego se dio inicio a la ceremonia con dos anfitriones de lujo: Valeria Mazza e Iván de Pineda. Referentes indiscutidos del estilo y la elegancia, fueron los encargados de presentar cada una de las ternas en las distintas categorías.
Con más de 300 invitados, las figuras más emblemáticas y queridas de la industria se reunieron en los estudios de Telefe para disfrutar del suceso del año de la moda argentina. Fue una noche deslumbrante, donde la elegancia, el diseño y la creatividad brillaron en la pantalla.
¿Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026?
Martín Fierro de la Moda de Oro
Juana Viale
Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal
Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
Juana Viale (Almorzando Con Juana)
Teté Coustarot (Argentina De Película)
Josefina “China” Ansa (Lado V)
Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Diario
Vero Lozano (Cortá Por Lozano)
Yanina Latorre (Sqp)
Mariana Fabbiani (Ddm)
Flor De La V (Los Profesionales)
Mejor Estilo En Conducción Masculina
Mario Pergolini (Otro Día Perdido)
Iván De Pineda (Pasapalabra)
Héctor Maugeri (+Caras)
Ángel De Brito (Lam)
Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)
Mejor Estilo Panelista Femenina
Sol Pérez (Gran Hermano)
Carolina Molinari (Puro Show)
Analía Franchín (A La Barbarossa)
Mejor Estilo Panelista Masculino
Hernán Drago (Los 8 Escalones)
Fabián Paz (Ddm)
Lizardo Ponce (Sqp)
Gastón Trezeguet (Gran Hermano)
Actriz Con Mejor Estilo En Ficción
Griselda Siciliani (Envidiosa)
Monna Antonópulos (Menem)
Julieta Zylberberg (Yiya)
Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor Con Mejor Estilo En Ficción
Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Franco Masini (El Retorno)
Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor Estilo Femenino En Big Show
Lali Espósito (La Voz Argentina)
Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)
Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
Carolina Pampita Ardohaín (Los 8 Escalones)
Mejor Estilo Masculino En Big Show
Ale Sergi (La Voz Argentina)
Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor Diseñador/A Moda Femenina
Javier Saiach
Evangelina Bomparola
Marcelo Senra
Juan Hernández Daels
Mejor Diseñador Moda Masculina
Matías Carbone
Nicolás Zaffora
Sebastián Raimondi
Mejor Maquillador/A
Mabby Autino
Vero Luna
Gervasio Larrivey
Mejor Peluquero
Max Jara
Mauro Max De Brito
Facu Díaz (Niche Studio)
Cristian Rey
Mejor Estilista
Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Romina Giangreco
Celina Lattanzio (Negra Negra)
Mejor Influencer De Moda
Zaira Nara
Stephanie Demner
Zuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino En Streaming
Momi Giardina (Telefe – Luzu)
Evelyn Botto (Olga)
Flor Jazmín Peña (Luzu)
Nati Jota (Telfe – Olga)
Mejor Estilo Masculino En Streaming
Santi Talledo (Telefe – Luzu)
Grego Rossello (Telefe)
Fer Dente (Olga)
Nacho Elizalde (Olga)
Mejor Estilo En Redes
Carolina Pampita Ardohaín
Valentina Zenere
Martita Fort
Tefi Russo
Nuevo Talento De La Moda
Valentina Schuchner
Luz Ballesteros
Anushka Elliot