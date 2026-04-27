“Es una fecha importante que los santiagueños debemos reivindicar siempre”

Así lo expresó el Jefe de Gabinete del Gobierno de Santiago del Estero en declaraciones a Radio Panorama.

Hoy 08:34

Víctor Araujo, Jefe de Gabinete provincial, dialogó con Radio Panorama minutos antes del acto central por un nuevo aniversario de la Autonomía Provincial que se realiza en el Parque Aguirre.

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En breves declaraciones, el funcionario destacó que este 27 de abril “es una fecha importante que los santiagueños” deben reivindicar siempre.

Araujo destacó además que el discurso del gobernador “siempre genera expectativas”, más aún en el “contexto bastante complejo” como el actual.

El discurso de este año genera especial atención entre los trabajadores estatales y distintos sectores de la provincia, ya que suele ser escenario de definiciones vinculadas a lo salarial.