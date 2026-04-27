Descubren un prostíbulo que funcionaba bajo la fachada de una barbería

El procedimiento se realizó en Floresta, Buenos Aires, y permitió rescatar a tres mujeres. Fue en el marco de una investigación por explotación sexual de personas vulnerables.

Hoy 10:32

"Policía, policía". El grito se repite varias veces a medida que los agentes atraviesan la reja e ingresan a una barbería de la calle Juan Bautista Alberdi al 4300.

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"Policía, policía, ¡allanamiento!". Pasan rápido por el salón de corte, atraviesan un pasillo angosto y llegan a un comedor diario.

En su camino se ven heladeras, un microondas y en las paredes aparece dos veces la imagen de Marilyn Monroe, en su icónica foco del vestido blanco que se levanta por el aire.

Todo parece normal, hasta que suben por una escalera de madera que los lleva al piso superior.

Allí, en una habitación de condiciones muy precarias, con techos sin revestir y paredes rotas, funcionaba un prostíbulo.

La barbería de Floresta que hacía de fachada fue allanada por personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad.

El operativo fue parte de una investigación sobre explotación sexual a personas en situación de vulnerabilidad. Tuvo la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Número 35, a cargo de Celsa Ramírez.

Cuando llegaron al local, la puerta estaba cerrada. Llamaron a la puerta, pero nadie respondió.

Por eso la Policía decidió irrumpir, en presencia de testigos. "En el interior había tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, que fueron identificados por funcionarios de Migraciones", detallaron fuentes de la investigación.

El local fue clausurado y en el marco del allanamiento se incautaron seis teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones, preservativos, 260 mil pesos y 25 dólares.

Mientras se desarrolla la investigación, fue imputada una mujer como presunta administradora del lugar y se tomó declaración al resto de los presentes.

Junto a la División Trata de Personas actuaron inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad.