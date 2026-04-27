Con una cosecha récord, el gobernador resaltó el crecimiento productivo y el avance del sector agroindustrial en la provincia

Lo hizo durante su mensaje anual desde la Legislatura. Atribuyó estos resultados a la intervención activa del Estado en la actividad productiva.

Hoy 12:07

Durante su mensaje anual en la Legislatura, el gobernador Elías Suárez hizo hincapié en el rol estratégico de la producción como motor del desarrollo de Santiago del Estero, subrayando los avances logrados a partir de una política sostenida de inversión y acompañamiento estatal.

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El mandatario destacó que, a pesar de un escenario nacional adverso, la provincia logró afianzar su posicionamiento como una de las economías más dinámicas del norte argentino, con resultados concretos en el ámbito agropecuario e industrial.

En relación al campo, anticipó una campaña con resultados históricos, impulsada por la expansión de la superficie sembrada. En ese marco, señaló que los principales cultivos —como soja, maíz, trigo y algodón— continúan mostrando un fuerte desempeño, con este último consolidando el liderazgo provincial a nivel nacional.

Además, remarcó la importancia de avanzar en una mayor diversificación productiva, incorporando alternativas como el poroto, el garbanzo y el sésamo, así como el crecimiento de la producción hortícola, que amplía las oportunidades para los productores y fortalece las economías regionales.

En cuanto a la actividad ganadera, Suárez indicó que la provincia mantiene un crecimiento sostenido, con mejoras en los sistemas de producción gracias a la incorporación de tecnología, genética y prácticas sustentables. También valoró el desarrollo del sector caprino y el impulso a la producción porcina con agregado de valor.

El gobernador atribuyó estos resultados a la intervención activa del Estado, destacando medidas orientadas a facilitar la actividad productiva, como la digitalización de trámites y la implementación de herramientas que agilizan la gestión, entre ellas la receta fitosanitaria digital.

Por otra parte, se refirió al crecimiento del entramado industrial, con la incorporación de nuevas plantas productivas en sectores clave, lo que contribuye a la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía local.

Finalmente, Suárez reafirmó el compromiso de su gestión con un modelo de desarrollo basado en la producción, la innovación y el acompañamiento permanente a los distintos sectores, con el objetivo de seguir ampliando oportunidades en todo el territorio provincial.