Gerardo Montenegro: "Las mejoras salariales son un alivio para el trabajador y un motor para la economía de Santiago"

El referente de la CGT destacó los anuncios salariales realizados por el gobernador Elías Suárez y aseguró que representan una respuesta concreta frente a la crisis inflacionaria.

Hoy 12:43

Tras el mensaje anual del gobernador Elías Suárez ante la Legislatura provincial, el Secretario Adjunto de la CGT local, Gerardo Montenegro, destacó el esquema de recomposición salarial dispuesto para los empleados de la administración pública, calificándolo como un alivio "necesario" frente a la crisis inflacionaria nacional.

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El dirigente gremial enfatizó que estas mejoras —que incluyen el nuevo bono de $600.000 para el 1 de mayo y el bono aguinaldo de $1.200.000— son la respuesta concreta del Gobierno provincial ante el complejo escenario económico del país. "La pérdida del poder adquisitivo que generan las fallidas políticas del Gobierno nacional es gravísima. Por eso, estos anuncios son vitales; son la garantía de que el trabajador santiagueño no quedará desprotegido ante la escalada de precios", señaló.

Montenegro subrayó un punto fundamental: el impacto de estas medidas trasciende al sector público. "Este flujo de fondos no es solo un aliciente para los empleados públicos; representa una inyección masiva de capital en el comercio y la economía local. Cuando el trabajador tiene dinero en el bolsillo, ese dinero va directamente al almacén del barrio, al comercio del centro y a los servicios, dinamizando toda la actividad económica de la provincia".

Asimismo, el referente de la CGT remarcó que estos montos pueden otorgarse gracias al sostenido equilibrio fiscal y financiero de la provincia. A pesar de los recortes sufridos en la coparticipación nacional, la administración ha decidido volcar sus recursos en el bienestar de su capital humano.

"Para el gobierno de la provincia, los trabajadores son la pieza fundamental del crecimiento. Mientras a nivel nacional el ajuste es la regla, aquí el equilibrio de las cuentas públicas se utiliza para dignificar el salario, fortalecer el comercio regional y sostener el consumo de las familias", concluyó.