Desde UTEPSE valoraron el mensaje anual de Elías Suárez y destacaron los anuncios salariales

Miguel Raúl Marquesano, secretario general del gremio, aseguró que el discurso del gobernador fue “esperanzador para todos” y remarcó que las mejoras salariales representan un alivio para los trabajadores.

Hoy 14:35

El secretario general de UTEPSE, Miguel Raúl Marquesano, expresó su respaldo al mensaje anual brindado por el gobernador Elías Suárez ante la Legislatura provincial y lo definió como “un mensaje esperanzador para todos”, en medio del complejo contexto económico que atraviesa el país.

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Marquesano sostuvo que el discurso del mandatario provincial abre una perspectiva positiva sobre el futuro de Santiago del Estero, a pesar de las dificultades generadas por las políticas de ajuste impulsadas a nivel nacional.

En ese sentido, destacó la continuidad de una administración equilibrada en lo económico y financiero, con impulso a la inversión pública y privada, pero poniendo especial énfasis en áreas fundamentales como la salud, la educación y el fortalecimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad.

“El mensaje del señor gobernador abre la esperanza sobre el futuro de Santiago del Estero, a pesar de las dificultades económicas que vive todo el país a raíz de las políticas de ajuste indiscriminado del Gobierno nacional”, expresó.

Asimismo, remarcó el acompañamiento de UTEPSE al proyecto político provincial y recordó que ese camino comenzó con el impulso del senador Gerardo Zamora.

“Apoyamos y nos sentimos parte de este proyecto político que respaldamos desde el primer día que lo impulsó su mentor, el senador Gerardo Zamora. El tiempo demostró lo acertado del rumbo y los resultados están a la vista con una provincia que crece y se desarrolla”, señaló.

El dirigente gremial también valoró el trabajo que se lleva adelante en la Mesa de Diálogo, donde se abordan temas vinculados a mejoras salariales, capacitación de los trabajadores y el fortalecimiento de las condiciones laborales dentro de la Administración Pública.

“Parte de ese apoyo es el trabajo que se desarrolla en la Mesa de Diálogo, donde se discuten, entre otros temas, las mejoras salariales, la capacitación de los trabajadores y el apoyo tecnológico de las condiciones laborales en toda la Administración Pública”, afirmó.

En esa línea, Marquesano destacó especialmente los anuncios económicos realizados por el gobernador, entre ellos los bonos y mejoras salariales destinados a los empleados públicos.

“Los anuncios del señor gobernador nos alegran sobremanera porque se mantiene el camino de fortalecimiento de los salarios, a pesar de las severas restricciones presupuestarias impuestas a la provincia por la Nación”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que estas medidas reflejan un fuerte compromiso social y una administración responsable de los recursos públicos.