“Estoy muy arrepentido”, el pedido de disculpas de Andrada tras su terrible trompada en Zaragoza

El arquero argentino rompió el silencio luego de la brutal agresión a Jorge Pulido en el clásico ante Huesca y aseguró que fue “una situación límite”.

Hoy 15:49

Esteban Andrada quedó en el centro de la polémica tras protagonizar una violenta agresión en el clásico entre Zaragoza y Huesca por la segunda división de España. Luego de haber sido expulsado, el arquero argentino golpeó brutalmente en el rostro a Jorge Pulido y generó un fuerte repudio.

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En medio de las críticas, del comunicado oficial del club y de las declaraciones de su entrenador, el ex Boca salió a dar la cara y expresó públicamente su arrepentimiento.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, aseguró.

“Fue una situación límite”

Si bien reconoció que su reacción fue injustificable, Andrada intentó explicar que se trató de un momento de desborde emocional y no de una conducta habitual en su carrera.

“Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, la he tocado afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, sostuvo.

El arquero fue expulsado sobre el final del partido tras una segunda amarilla y, fuera de sí, corrió directamente hacia Pulido para golpearlo delante de todos los jugadores.

El pedido de perdón a Pulido

Andrada también le envió un mensaje directo al futbolista de Huesca, reconociendo la gravedad de lo ocurrido.

“También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento”, expresó.

Además, se mostró dispuesto a afrontar cualquier sanción que imponga La Liga.

“Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quiere que le vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”, afirmó.

El duro comunicado de Zaragoza

Desde Zaragoza repudiaron el episodio con un comunicado oficial y anticiparon posibles sanciones disciplinarias.

“En los instantes finales del SD Huesca - Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo”, expresó el club.

Y agregó: “Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región”.

Finalmente, la institución confirmó que “analizará los hechos acaecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes”.

La postura del entrenador

El técnico de Zaragoza, David Navarro, también fue contundente y evitó justificar al arquero.

“Les quiero pedir disculpas a todo el mundo por lo que ha visto. Evidentemente hay líneas que no se pueden traspasar. Da igual lo que haya pasado en el partido. No como profesionales, sino como seres humanos”, declaró.

Y cerró con una frase tajante: “Cualquier argumento que se quiera dar va a parecer una excusa y aquí no hay ninguna”.

En España ya se especula con una sanción ejemplar para Andrada, incluso con la posibilidad de que no vuelva a jugar en lo que resta del campeonato y que Zaragoza desista de ejecutar la opción de compra por su pase.