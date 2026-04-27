Ramón Díaz no le cerró las puertas a River y habló de todo: Gallardo, Coudet, el gesto en La Bombonera y el Boca de Úbeda

El ex DT millonario brindó una extensa entrevista donde tocó varios temas.

Hoy 17:00

Ramón Díaz volvió a escena y dejó varias frases fuertes sobre River Plate, su posible regreso al club y hasta un inesperado reclamo a Marcelo Gallardo por una situación que ocurrió cuando el Muñeco se fue a dirigir a Arabia Saudita.

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El histórico DT del Millonario aseguró que nunca le cerró la puerta a un posible retorno al club de Núñez y dejó una frase que rápidamente encendió a los hinchas.

“En River saben que si me necesitan, yo estoy”, afirmó el riojano, aunque aclaró que no se refería al presente inmediato del equipo y aprovechó para respaldar a Eduardo Coudet.

“Es un profesional increíble que necesita tiempo y está con un equipo que no armó él. Estoy seguro de que va a mejorar”, sostuvo.

Su salida de River y la explicación que sorprendió

Ramón también recordó su salida en 2014, luego de conquistar el Torneo Final y la Copa Campeonato, una decisión que todavía genera debate entre los hinchas.

“Prefiero que la gente me recuerde por lo que hice. No me hubiese gustado tener que irme con un fracaso, más con la historia que tenemos en el club y siendo hincha. Siempre quiero irme ganador”, explicó.

Además, reveló que no pisa el Monumental desde aquel último título, aunque dejó en claro que no fue por distancia con el club.

“A mí si me invitan voy. Vos me invitás a tu casa y yo voy a ir, pero no te voy a aparecer solo si no me invitás”, expresó.

El reclamo a Gallardo: “Lo hubiera aconsejado”

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando habló de su relación con Marcelo Gallardo y recordó que nunca recibió un llamado suyo cuando el Muñeco desembarcó en Arabia Saudita para dirigir al Al-Ittihad.

“Me hubiera gustado que él, cuando yo estaba en Arabia y llevaba cinco años, me hubiera llamado para preguntarme cómo es la liga. Ahí lo hubiera aconsejado”, lanzó.

Y fue más allá: “Muchos de los jugadores que yo descarté, él los llevó. Ahí me di cuenta que iba a ser difícil para él”.

Aunque evitó profundizar en una posible interna, dejó una frase sugestiva: “Yo lo conozco mucho. Lo he ayudado en la época como jugador”.

El histórico gesto en La Bombonera

Ramón también recordó uno de sus momentos más icónicos en un Superclásico en La Bombonera, cuando respondió a los hinchas de Boca que le cantaban “vos sos de la B”.

“Me gritaban que yo era de la B y yo les dije: ‘Yo no soy de la B’. Me salió de adentro”, recordó entre risas.

Además, rememoró aquella conferencia de prensa en la que llevó chupetines para los juveniles de Boca y calificó a ese equipo como “uno de los peores de la historia”.

“Eran momentos lindos en los que eso se podía hacer”, dijo.

Su elogio al Boca de Úbeda

El Pelado no solo opinó sobre River, sino también sobre la actualidad de Boca Juniors, donde sorprendió al respaldar a Claudio Úbeda.

“Para mí siempre le pegaron de más, ahora le salen las cosas”, señaló.

Incluso fue más allá y lo postuló como serio candidato internacional: “Pienso que Boca es uno de los candidatos a quedarse con la Copa Libertadores”.