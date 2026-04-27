Tragedia en una escuela de Rosario: una nena de 6 años murió tras un accidente en el recreo

La institución educativa decretó un día de duelo y expresó su acompañamiento a la familia de la alumna.

Hoy 17:26

Una tragedia absurda conmueve por estas horas a los vecinos de Rosario, en particular a un matrimonio que perdió a su hija de 6 años tras sufrir un accidente en una escuela.

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Según fuentes policiales, el viernes a la tarde Luna Jazmín Miqueo Cuello se cayó durante un recreo en la Escuela N°117 Islas Malvinas, donde asistía a primer grado, y se golpeó la cabeza contra un banco de cemento.

Al parecer, corría en el patio y se tropezó porque tenía los cordones de sus zapatillas desatados.

La nena fue internada en estado crítico en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde murió este domingo.

En un comunicado de prensa, la escuela -ubicada en la calle España al 4500- informó que este lunes no dictaron clases ya que permaneció "cerrada por duelo".

"Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna Luna Miqueo Cuello, de 1° grado D. En este momento de dolor, toda la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza ante tan irreparable pérdida. Como comunidad educativa también acompañamos a sus compañeros y docentes", indicaron.

Además, señalaron: "Nos unimos en el pensamiento común de respeto y consuelo. Retomaremos nuestras actividades el día martes 28, brindando el espacio necesario para el acompañamiento y la contención de nuestros niños y niñas".

"Agradecemos la comprensión y el respeto ante esta dolorosa circunstancia. Nos unimos en el cariño y en el recuerdo de Luna", cerró el comunicado firmado por el equipo directivo del establecimiento.

La nena había cumplido 6 años el 15 de marzo.