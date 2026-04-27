“Los cordones estaban como yo se los até”: el desgarrador relato del padre de la nena fallecida

En medio de la conmoción, el padre de la niña de 6 años dio su testimonio sobre el accidente ocurrido en una escuela y negó que se haya tratado de un tropiezo.

Hoy 19:09

En medio de la conmoción, habló el papá de la nena de seis años que murió tras sufrir un accidente durante un recreo en Rosario y desmintió las versiones que decían que se había caído porque tenía los cordones desatados.

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De acuerdo a su relato, las autoridades de la Escuela Islas Malvinas N° 117 llamaron para avisar que Jazmín Miqueo Cuello Luna se había golpeado: “Me pareció raro, hace tres semanas me la entregaron con un golpe en la nariz y raspones y no me avisaron nada. Pero llegué a casa, agarré las cosas y me vine”.

El hombre llegó a la puerta del establecimiento y vio que un médico bajó de una ambulancia y entró corriendo con una camilla. “Me desesperé, no era un golpe”, señaló Ricardo Miqueo.

En esa línea, detalló: “Me mandaron a la oficina de la directora y me encontré a mi hija tirada en el piso, toda ensangrentada, de costado. Con el camillero la sacamos y la llevamos al hospital Vilela”.

Según las primeras informaciones, la nena estaba jugando en el patio cuando se pisó los cordones de sus zapatillas, perdió el equilibrio y golpeó la cabeza contra un banco de cemento. Sin embargo, el padre aseguró: “Yo la agarré a mi hija en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los até, con doble nudo”.

Miqueo recordó que hace tres semanas la nena había salido del colegio herida y cuestionó la falta de cuidado. “Me habían dicho que ella jugaba, que le dijera que no corra. Pero no la estaban viendo. Como adulto tenés que estar ahí, los tenés que controlar”, apuntó en declaraciones.

Por su parte, la tía de Jazmín agregó: “Quisieron dar una versión que no cierra. ¿Por qué la nena estaba sola? ¿Por qué no dicen cómo fueron las cosas? No había nadie con ella".

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y las pericias correspondientes, la investigación busca determinar con precisión qué sucedió en el patio de la escuela.