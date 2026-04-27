Paulo Dybala habló sobre su futuro y dejó una frase que ilusiona al mundo Boca

El delantero de Roma reconoció que sigue de cerca los rumores y contó el rol clave que tiene Leandro Paredes en esa posibilidad.

Hoy 19:51

Los hinchas de Boca Juniors recibieron una declaración que rápidamente encendió la ilusión: Paulo Dybala no descartó la posibilidad de jugar en el Xeneize y dejó abierta la puerta para un posible regreso al fútbol argentino.

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El actual delantero de la Roma, que atraviesa una etapa clave en su carrera y piensa también en volver a la Selección Argentina, fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con Boca y respondió con sinceridad.

“Obviamente me llegan los rumores. Estaría bueno... Hoy estoy defendiendo la camiseta de Roma, pero nunca se sabe. Veremos”, expresó el exjugador de la Albiceleste.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión entre los fanáticos xeneizes, que sueñan con verlo compartir equipo con Leandro Paredes, uno de sus grandes amigos y actual capitán de Boca.

El vínculo con Paredes que alimenta la ilusión

Justamente, Dybala reconoció que mantiene un contacto permanente con Paredes, con quien compartió plantel en la Roma y también una fuerte amistad fuera de la cancha.

“Me llegan mensajes de Lea y de Cami, su mujer, porque tiene relación con Oriana. Siempre hablamos con ellos desde el día que se fue de la Roma. Para nosotros fue muy triste, porque la relación que tenemos con su familia es muy buena”, contó.

Además, reveló una divertida situación que se dio hace pocos días en el grupo de WhatsApp que comparten.

“Hace dos días salió una publicación mía con la camiseta de Boca, y ellos la mandaban a nuestro grupo preguntando si era IA, ja. Nos c... de risa”, relató entre risas.

Su sinceridad sobre la Selección Argentina

Más allá de Boca, Dybala también fue autocrítico al hablar de su presente con la Selección Argentina, donde sabe que deberá recuperar continuidad para volver a ser considerado por Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026.

“No va a ser fácil volver a estar en la Selección”, admitió.

Y agregó: “Tengo que encontrar mi ritmo, poder tener una continuidad en mi club para que eso pueda pasar”.

El atacante dejó en claro que su gran objetivo sigue siendo estar en la lista para defender el título conseguido en Qatar 2022, aunque sabe que primero deberá rendir al máximo en Europa.

“Mi objetivo es jugar el Mundial, pero primero tengo que estar bien en mi club”, señaló.

Finalmente, remarcó: “Por lesiones estuve en falta en algunas convocatorias y en una selección como la de Argentina no podés frenarte. Yo le tengo que demostrar todo al entrenador”.

Mientras tanto, en Boca toman nota y los hinchas ya empiezan a imaginar a la Joya con la camiseta azul y oro.