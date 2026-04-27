El BCRA compró divisas pese a la suba del dólar y se acerca a los USD 7.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 54 millones este lunes e hilvanó 75 jornadas consecutivas con saldo comprador. Leve caída de las reservas internacionales brutas.

Hoy 19:56

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula una seguidilla de 75 días consecutivos comprando dólares en el mercado oficial. Esto se logró tanto mediante intervenciones directas como a través de acuerdos con empresas y organismos públicos. Pese a la suba del dólar mayorista, este lunes la entidad sumó USD 54 millones y, en lo que va de 2026, las adquisiciones ya superan los 6.800 millones de dólares.

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Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó un total de USD 6.819 millones, lo que representa más de la mitad de la meta anual. Durante abril, el ritmo de compras se incrementó, alcanzando 2.433 millones de dólares. En la última semana, el Central había absorbido 745 millones de dólares.

La autoridad monetaria ya cubrió el 68% del objetivo planteado para el año. Sin embargo, los pagos de deuda realizados por el Tesoro —algunos con divisas provistas por el propio Banco Central— atenuaron el crecimiento neto de las reservas internacionales.

Para mantener este proceso, el BCRA optó por incrementar la emisión de pesos sin recurrir a instrumentos de esterilización, mientras que el Tesoro utilizó colocaciones de deuda en moneda local para absorber el exceso de liquidez y evitar un mayor crecimiento de la base monetaria. Esta estrategia busca evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio y la inflación.