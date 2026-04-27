Francisco Cerúndolo aplastó a Darderi y se metió en octavos del Masters de Madrid

El argentino mostró un gran nivel, ganó sin sobresaltos en sets corridos y ahora buscará seguir avanzando ante el belga Alexander Blockx.

Hoy 20:14

Francisco Cerúndolo volvió a demostrar su gran presente en el circuito y se clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de Madrid tras vencer con autoridad al italiano Luciano Darderi en sets corridos.

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El tenista argentino, ubicado en el puesto 16 del ranking, se impuso por 6-2 y 6-3 luego de apenas una hora y 14 minutos de juego, en un partido donde dominó de principio a fin y no dejó margen para la reacción de su rival.

Cerúndolo, que atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, tomó rápidamente el control del encuentro con un quiebre en el segundo game del primer set y luego volvió a romper el saque de Darderi para cerrar el parcial con un cómodo 6-2.

En la segunda manga, el desarrollo no cambió demasiado. Le alcanzó con quebrar en el cuarto game para volver a sacar ventaja y administrar el resto del partido con mucha solidez desde el servicio.

El dominio del argentino fue absoluto: Darderi no tuvo ni una sola oportunidad de quiebre en todo el partido, reflejando la contundencia con la que Cerúndolo manejó cada tramo del duelo.

Con esta victoria, el porteño se instaló entre los 16 mejores del cuarto Masters 1000 de la temporada y ahora tendrá un nuevo desafío frente al belga Alexander Blockx, que dio la sorpresa al eliminar al canadiense Félix Auger-Aliassime por 7-6(3) y 6-3.

Cerúndolo llega a esta instancia con la presión de defender una gran cantidad de puntos, ya que en la edición pasada alcanzó las semifinales del torneo madrileño.

Solana Sierra quedó eliminada

En el cuadro femenino, la argentina Solana Sierra no pudo avanzar y quedó eliminada en la tercera ronda tras caer frente a la checa Karolina Pliskova.

La derrota fue por 6-4 y 6-3, en un partido donde la argentina luchó, pero no logró sostener el ritmo de una rival con mucha experiencia en este tipo de torneos.

Etcheverry va por los cuartos

La actividad argentina en Madrid continuará este martes con la presentación de Tomás Etcheverry, quien buscará un lugar en los cuartos de final.

El platense, ubicado en el puesto 25 del ranking, se enfrentará al francés Arthur Fils (21°) en otro cruce de alto nivel para el tenis nacional.