“Es una conducta ilegal”: el Gobierno condenó a Irán por el cierre de Ormuz

El canciller Pablo Quirno expuso ante la ONU y respaldó el accionar de EE.UU. e Israel.

27/04/2026

El canciller argentino, Pablo Quirno, expuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y condenó a Irán por el cierre del estrecho de Ormuz en medio del conflicto en Medio Oriente.

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“Alterar el normal funcionamiento de una vía estratégica como el estrecho de Ormuz constituye una conducta ilegal que no puede ser relativizada”, remarcó en el Debate Abierto sobre Seguridad Marítima.

Durante el discurso, Quirno planteó que si una vía marítima estratégica queda bajo amenaza, no solo se altera una ruta comercial, sino que también se pone en riesgo un principio esencial del orden internacional. “La libertad de navegación es una condición básica para la paz, la estabilidad y la prosperidad entre las naciones”, afirmó.

Por esta razón, condenó las acciones de Irán y brindó un fuerte respaldo a Estados Unidos e Israel por enfrentar esa amenaza.

El funcionario aseguró que “la Argentina acompaña al pueblo de Irán en su aspiración de vivir en libertad”. Sin embargo, aclaró que se declaró como organizaciones terroristas a la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Quds, Hezbollah y Hamas.

Además, señaló que recientemente se dispuso la expulsión del encargado de negocios iraní en el país. “Frente al terror, la Argentina no es tibia, responde con determinación. Quiero dejarlo expresado con claridad. La Argentina actúa en el escenario internacional con coherencia y sin ambigüedades”, sostuvo.

En otro tramo de su intervención, el canciller subrayó el posicionamiento del país en el escenario global: “Nuestras decisiones no se explican por coyunturas, se sostienen en convicciones profundas que dan dirección y sentido a nuestra política exterior. Esa convicción es una de las principales motivaciones que nos da la Argentina. Nuestra consistencia es la que guía a cada una de nuestras posiciones y la que define el lugar que elegimos ocupar en el mundo. Un lugar que no admite equidistancias frente a quienes amenazan la libertad”.

Asimismo, recordó que el país fue copatrocinador de una resolución del Consejo que condenó ataques atribuidos a Irán contra países de la región como Bahréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Omán y Qatar, y que instó a Teherán a abstenerse de afectar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

“El bloqueo del tránsito marítimo por un estado ribereño constituye una grave violación del derecho internacional. La Argentina condena con firmeza las acciones de Irán sobre el estrecho de Ormuz. Lo hacemos en defensa de nuestros aliados en la región y de toda la comunidad internacional. Por esas rutas circula una porción decisiva del comercio global. Energía, alimentos, insumos industriales y materias primas sostienen flujos logísticos de los mercados. Interrumpir ese tránsito genera distorsiones, presiona sobre los precios y pone en riesgo la seguridad energética y alimentaria a escala global”, reforzó.

Y cerró: “Ese impacto, además, trasciende lo económico. No se trata sólo de una disrupción comercial. Es una acción que vulnera la seguridad económica internacional y afecta la libertad de los países de comerciar, producir y prosperar. La Argentina lo señala con claridad y se posiciona al lado de quienes defienden un orden internacional previsible y basado en reglas. Este Consejo debe actuar con determinación”.