"La desnudó, la ató y logró escapar": revelan nuevos detalles de una denuncia previa contra Barrelier

La abogada de la joven que denunció al acusado antes del femicidio de Agostina Vega aseguró que la víctima fue llevada con engaños a una vivienda, donde habría sido amenazada con un arma y privada de su libertad.

Hoy 16:35

La abogada Mónica Picco, representante de la primera mujer que denunció a Gabriel Barrelier antes de que fuera detenido por el femicidio de Agostina Vega, brindó nuevos detalles sobre el episodio que derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad agravada.

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Según explicó la letrada, la joven declarará este viernes ante la Justicia y ampliará su relato sobre los hechos ocurridos en 2025, cuando denunció haber sido retenida contra su voluntad en una vivienda del barrio Cofico.

"Fue un engaño", sostuvo Picco al describir cómo se habría iniciado la situación. De acuerdo con la denuncia, Barrelier le propuso a la joven acompañarlo hasta su domicilio bajo el pretexto de retirar un dinero y realizar una operación por la que ella recibiría una compensación económica.

Sin embargo, una vez dentro de la vivienda, la situación habría cambiado drásticamente. La abogada indicó que el acusado comenzó a apuntarla con un arma de fuego para obligarla a quitarse la ropa y posteriormente atarla.

Según el testimonio de la denunciante, mientras la mantenía retenida repetía una frase inquietante: "Necesito que la gente que te va a dar la plata te vea así, desnuda".

Picco señaló que hasta el momento se desconoce quiénes serían las personas a las que hacía referencia el acusado y remarcó que la joven nunca había estado antes en ese domicilio.

La letrada también explicó que ambos se conocían desde hacía tiempo y que habían compartido algunas salidas, aunque aclaró que no mantenían una relación cercana.

"No voy a decir que eran amigos, pero eran conocidos", manifestó.

Respecto de la investigación, la representante legal advirtió que aún no fue hallada el arma que habría sido utilizada durante el episodio ni tampoco el teléfono celular de la denunciante.

Según relató, cuando la joven fue obligada a desnudarse, Barrelier también le quitó el celular y las llaves de su motocicleta, elementos que nunca fueron recuperados.

Otro aspecto que llamó la atención de la querella ocurrió cuando la víctima logró escapar. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la defensa, la mujer salió de la vivienda y buscó refugio en un comercio ubicado frente al domicilio.

En ese momento habría llegado un automóvil oscuro con vidrios polarizados, del que descendió un hombre que preguntó qué estaba sucediendo mientras la joven era asistida por vecinos.

La abogada también sostuvo que la hija de Barrelier y su pareja se encontraban en el inmueble al momento de los hechos, aunque aclaró que la denunciante no llegó a verlas cuando ingresó a la vivienda.

Por otra parte, un comerciante de la zona que presenció parte de la secuencia aportó un testimonio que coincide con la denuncia. El hombre aseguró haber visto a la joven salir corriendo de la casa en estado de desesperación.

"Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda", relató.

Claudio Barrelier

El testigo afirmó que vecinos y comerciantes la auxiliaron de inmediato, le entregaron ropa para cubrirse y la contuvieron hasta la llegada de la Policía.

Además, sostuvo que el acusado observó la escena sin intervenir y luego regresó a la vivienda. Poco después, los efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron a trasladarlo.

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la denunciante asegura atravesar un momento de profunda angustia.

"Se pregunta constantemente qué hubiera pasado si no lograba escapar", señaló Picco, al referirse al impacto emocional que el episodio continúa generando en su representada.