El gobernador Elías Suárez presidió el acto por el 206° Aniversario de la Autonomía Provincial

El mandatario encabezó la ceremonia central en el Parque Aguirre, con la participación de autoridades provinciales, legisladores e invitados especiales.

Hoy 11:01

El gobernador Elías Suárez presidió este lunes por la mañana el acto central por el 206° aniversario de la Autonomía Provincial, desarrollado en inmediaciones del Parque Aguirre de la ciudad Capital.

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Acompañaron al mandatario el vicegobernador Carlos Silva Neder; el senador Gerardo Zamora; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la intendente de la Capital, Norma Fuentes; ministros, representantes del Poder Judicial, legisladores, miembros de las Fuerzas Armadas e invitados especiales.

Las actividades protocolares iniciaron con el izamiento de banderas y ofrendas florales en memoria de Juan Francisco Borges y Juan Felipe Ibarra.

En la oportunidad, representantes de la Compañía de Arte Nativo brindaron un breve espectáculo de malambo.

Durante la ceremonia formal, el padre Luis Cruz realizó la invocación religiosa y luego el director de Patrimonio Cultural de la provincia, Alejandro Yocca, brindó palabras alusivas, donde reflexionó sobre la importancia de la libertad y la autonomía en un contexto global complejo “que no respeta nuestros intereses ni nuestro sistema democrático”.

Al concluir, aseguró: “Este día debe ser para recordar la historia de la autonomía de Santiago del Estero y la madurez de nuestros antepasados, destacando que hoy renovamos esos valores defendiendo un proyecto propio para el desarrollo de nuestra comunidad. Hay un plan y una visión local que debemos sostener y fortalecer”.

En el cierre, se llevó adelante la toma de promesa de lealtad a la Bandera de Santiago del Estero a los cadetes de cuarto año del Liceo Policial Coronel Juan Francisco Borges, por parte de la comisaria Candelaria Ábalos.

Declaraciones del gobernador

En diálogo con los medios, el gobernador Suárez expresó: “Estoy contento por estar conmemorando el 206° aniversario de nuestra autonomía, revalorizando conceptos que nos dejaron Borges e Ibarra, y de los cuales somos custodios todos los santiagueños”.

“Es un mensaje que nos interpela a todos porque nos marca el rumbo y ponemos todo nuestro esfuerzo, todo el pueblo de la provincia unido detrás de un objetivo en común: que Santiago del Estero sea verdaderamente una tierra de encuentro, de paz y de trabajo, aportando todo a una identidad propia, una identidad nacional de la cual hoy nos sentimos muy orgullosos”, agregó.

Además, sostuvo que se trata de “una jornada en un contexto nacional adverso, pero Santiago siempre tratando de marcar la diferencia y poniendo todo lo que esté a su alcance para poder superar los momentos difíciles que nos toca atravesar”.

Finalmente, se refirió al mensaje anual que brindará ante la Legislatura: “Hoy me corresponde dar el mensaje de la marcha y acción de gobierno, y lo vamos a hacer, tratando de explicarle a toda la gente lo que venimos haciendo y lo que nos proponemos hacer”, afirmó.