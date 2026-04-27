Elías Suárez anunció un bono de 600 mil pesos por el Día del Trabajador y un bono aguinaldo de $1.200.000

El bono estará disponible el 30 de abril y alcanza a todos los empleados públicos. El pago del bono aguinaldo de $1.200.000 será en dos cuotas que serán abonadas en junio y julio.

Hoy 11:38

El gobernador Elías Suárez anunció el pago de un bono de $600.000 para todos los trabajadores de la administración pública provincial en el marco del Día del Trabajador, el cual estará disponible a partir del 30 de abril.

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Además, informó que los sueldos correspondientes al mes se abonarán los días 28 y 29 de abril, garantizando así el cronograma habitual de pagos.

En su mensaje, el mandatario también confirmó el pago de un bono aguinaldo de $1.200.000, que se hará efectivo en dos cuotas de $600.000, a abonarse durante los meses de junio y julio.

Asimismo, Suárez ratificó la continuidad del bono de fin de año, que será pagado en tres partes, aunque su monto será anunciado en una fecha posterior.

El gobernador destacó el impacto de estas medidas en la economía local. “Cada peso que el Estado vuelca al bolsillo de nuestros trabajadores vuelve a circular en nuestra economía local. Se transforma en consumo en nuestros comercios, en movimiento en nuestras pymes y en actividad para nuestros emprendedores”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que estas políticas no solo tienen un impacto social, sino también un efecto económico positivo, ya que contribuyen a dinamizar el mercado interno, sostener el empleo y generar oportunidades en toda la provincia.