El Banco Central le impuso una dura sanción a una casa de cambios que vinculan con “Chiqui" Tapia

Además de fijar una multa de $18.098.701.115, en la resolución el BCRA le revocó a la financiera la autorización para operar.

27/04/2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) le impuso una dura sanción a la casa de cambio ARS Cambios SAS, que pertenece al financista Ariel Vallejo y que aparentemente tendría vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Además de fijar una multa de $18.098.701.115, en la resolución la máxima entidad bancaria le revocó a la financiera la autorización para operar, luego de hallar graves irregularidades en su actividad cambiaria.

La investigación que realizó el Banco Central determinó que la casa de cambio no pudo justificar el origen de los fondos utilizados en operaciones de compraventa de moneda extranjera por más de 25 millones de dólares.

“La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, concluyó el BCRA.

Según informó, al momento de las operatorias “existía una brecha promedio del 102%, por lo cual se estima que el rédito total obtenido por todos los participantes de esa maniobra habría rondado los USD 25.878.624”.

La sanción también alcanza a las personas que figuran como responsables de la firma y que son, casualmente, familiares directos del titular: Graciela Beatriz Vallejo y su hijo Ariel Vallejo.