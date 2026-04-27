Vélez y Unión de Santa Fe repartieron puntos en Liniers

Vélez Sarsfield desperdició este lunes una gran oportunidad para volver a la punta del Grupo A del Torneo Apertura 2026 al empatar 2 a 2 frente a Unión de Santa Fe en el estadio de Liniers, en un partido intenso y con cierre caliente.

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El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto comenzó mejor y golpeó rápido gracias a un verdadero golazo de Florián Monzón, quien abrió el marcador con una gran definición de taco que sorprendió a todos.

Sin embargo, la alegría duró poco para el Fortín, ya que casi de inmediato apareció Julián Palacios para igualar el encuentro y devolverle vida al conjunto santafesino.

Antes del descanso, Vélez volvió a ponerse en ventaja cuando nuevamente Monzón fue protagonista, esta vez desde el punto penal, para marcar el 2 a 1 y dejar a su equipo mejor posicionado de cara al complemento.

Pero en la segunda mitad, el local bajó la intensidad y lo pagó caro. Unión aprovechó las dudas defensivas y encontró el empate definitivo a través de Agustín Colazo, que puso el 2 a 2 para mantener con vida al Tatengue en la pelea por la clasificación.

Sobre el cierre del partido, el clima se calentó aún más con la expulsión de Lucas Robertone, que vio la tarjeta roja y dejó a Vélez con diez jugadores.

Con este empate, el Fortín dejó escapar la posibilidad de treparse nuevamente a la cima de su zona y deberá definir su suerte en la última fecha.

Por su parte, Unión consiguió un punto valioso que lo mantiene dentro de los ocho mejores, aunque todavía con el panorama abierto y la necesidad de cerrar la clasificación en la jornada final.