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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 ABR 2026 | 14º
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Policiales

Fuerte accidente entre una moto y una camioneta sobre Ruta 9: un matrimonio terminó hospitalizado

El accidente ocurrió este lunes, alrededor de las 13 horas. Dos ambulancias del Sease 107 acudieron con rapidez al lugar para asistir a los heridos.

Hoy 16:29

Un accidente de tránsito se registró este lunes alrededor de las 13 horas sobre Ruta 9 Sur, a la altura del Banco Provincia, donde colisionaron una motocicleta de 110 cc y una camioneta.

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En el rodado menor se movilizaba un matrimonio, cuyos integrantes fueron identificados como María Marta Juárez, de 35 años, y Andrés Castellano, de 25 años.

Tras el impacto, ambos sufrieron lesiones de distinta consideración, por lo que debieron ser asistidos en el lugar. Minutos después, dos ambulancias del Sease 107 llegaron rápidamente para brindar atención médica y concretar el traslado de los heridos hacia el Hospital Regional.

Personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se investigan las circunstancias en que se produjo el siniestro.

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