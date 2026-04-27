Matías Noriega y su hijo Benjamín cumplieron el sueño de jugar juntos e hicieron historia en Sarmiento

El experimentado futbolista de 35 años compartió cancha por primera vez con su hijo de 18 en el empate ante Banfield. Un hecho sin precedentes para el club bandeño.

27/04/2026

La tarde del empate entre Sarmiento y Banfield por la tercera fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol dejó mucho más que un 1 a 1 en el estadio Ciudad de La Banda. También regaló una imagen histórica y profundamente emotiva: Matías Noriega y su hijo Benjamín compartieron equipo y jugaron juntos por primera vez.

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El futbolista santiagueño, de 35 años y amplia trayectoria en el fútbol local, vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al compartir el campo junto a su hijo, quien con apenas 18 años cumplió el sueño de jugar al lado de su padre.

Benjamín ingresó durante el encuentro ante el Taladro y selló así una jornada inolvidable para la familia Noriega, en un hecho que quedará marcado como sin precedentes en la historia de Sarmiento de La Banda.

La emoción fue total tanto dentro como fuera de la cancha, ya que no es habitual ver a un padre y a un hijo defendiendo juntos los mismos colores en una competencia oficial.

Para Matías, acostumbrado a protagonista de grandes momentos del fútbol santiagueño, esta vez el partido tuvo un valor mucho más profundo que cualquier resultado: compartir el césped con su hijo y vivir una experiencia única.

Por su parte, Benjamín continúa dando pasos importantes en su carrera deportiva. El joven tuvo un paso por las divisiones inferiores de Central Córdoba y actualmente forma parte de Sarmiento, donde comienza a escribir su propia historia.

Más allá del empate ante Banfield, el verdadero triunfo de la jornada fue emocional: padre e hijo juntos, con la misma camiseta y una postal que difícilmente olvidarán.