Violento asalto a un chofer de DiDi: lo citaron para un viaje, lo atacaron y le cortaron el cuello

Ocurrió durante la madrugada, cuando la víctima acudió a un servicio solicitado. Tres delincuentes lo esperaban en el lugar y lo amenazaron con armas para robarle sus pertenencias.

Hoy 19:01

Un trabajador de una aplicación de viajes fue víctima de un violento asalto durante la madrugada de este lunes, luego de acudir a un viaje solicitado a través de la plataforma. El hecho ocurrió cerca de las 00:45, cuando el conductor llegó al punto indicado y fue sorprendido por tres delincuentes que aparentemente ya lo estaban esperando.

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La víctima fue identificada como Luis Gómez, quien se desempeña como chofer mediante la aplicación DiDi.

De acuerdo con la denuncia, al arribar al lugar los asaltantes lo amenazaron con un cuchillo y un arma de fabricación casera, para luego reducirlo y exigirle la entrega de todas sus pertenencias. En medio del ataque, uno de los sujetos le provocó un corte en el cuello.

Los delincuentes lograron apoderarse del teléfono celular corporativo, zapatillas y otros elementos personales. Si bien intentaron llevarse la motocicleta en la que trabajaba, no pudieron concretarlo.

Tras el violento episodio, tomó intervención personal policial de la zona de Villa del Carmen, efectivos de la Comisaría Belén y el área de Ciber Delitos, que trabajan en la investigación para identificar a los autores del hecho.