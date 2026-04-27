Su propia madre lo entregó: cayó el joven acusado de atacar brutalmente a una mujer en Añatuya

El joven, acusado de intentar estrangular a una mujer frente a su hijo de seis meses, fue entregado por su propia madre a la Policía.

Hoy 17:00

La Policía de Añatuya detuvo en las últimas horas a un joven acusado de protagonizar un violento asalto en el barrio Villa Abregú, luego de que fuera entregado a las autoridades por su propia madre.

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Se trata de R.B, de 21 años, alias “Nutria”, quien era intensamente buscado tras ser señalado como autor de un grave hecho ocurrido durante la madrugada del lunes.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 4:30, cuando una mujer descansaba junto a su bebé de seis meses en su vivienda y fue sorprendida por un sujeto encapuchado que ingresó sin ser advertido.

Según consta en la denuncia, el agresor se abalanzó sobre la víctima e intentó estrangularla, mientras la mujer pedía que se detuviera por la presencia de su hijo y le ofrecía sus pertenencias para que cesara el ataque.

En medio de la desesperación, la víctima logró defenderse y golpear al atacante con su teléfono celular, lo que le permitió liberarse momentáneamente. Sin embargo, el sujeto sustrajo un celular y otros elementos de valor antes de darse a la fuga.

Tras el hecho, la mujer logró salir de la vivienda junto a su bebé y pedir auxilio en una casa vecina.

A partir de la denuncia, personal policial desplegó un operativo para dar con el sospechoso, quien finalmente fue localizado y entregado a las autoridades por su propia madre, en una decisión que llamó la atención en la comunidad.

El acusado quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

Familiares de la víctima expresaron su indignación por lo ocurrido y remarcaron la violencia del ataque, que pudo haber tenido consecuencias aún más graves.