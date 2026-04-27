La intendente Fuentes destacó el discurso esperanzador del gobernador Elías Suarez en la Cámara de Diputados

La intendente capitalina participó de la sesión especial en la Cámara de Diputados y resaltó el compromiso social, la educación y el trabajo conjunto con los municipios.

Hoy 18:07

La intendente, Ing. Norma Fuentes, asistió a la sesión especial de la Cámara de Diputados, donde el gobernador de la Provincia, Elías Suárez, brindó su mensaje anual al pueblo de Santiago del Estero.

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Tras el acto, la jefa comunal destacó que fue un discurso esperanzador que marca la continuidad de un proyecto “que ha permitido construir este Santiago del Estero y mostrando un estado presente".

Resaltó que esta gestión muestra un fuerte compromiso social, con los jóvenes y con el fortalecimiento de la educación, que habilita herramientas que fundamentan el desarrollo que se va consolidando desde hace muchos años.

Dijo también que este gobierno ha demostrado estar atento a la situación actual y puso como ejemplo el trabajo conjunto con los municipios ante situaciones climáticas.

Al ser consultada a los anuncios en materia salarial, la intendente dijo que el municipio como lo hace siempre en esta gestión, realizará un análisis económico y que luego se hará el respectivo anuncio.

Durante el mensaje, la jefa comunal estuvo acompañada por secretarios del gabinete municipal.