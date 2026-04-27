Concretaron el proyecto “Camino Real Vivo 2026” en el marco del Día de la Autonomía Provincial

Fue realizado por el Agrupamiento Nº 86.125 con sede en el Colegio Juan Núñez de Prado.

Hoy 19:25

En el marco de una jornada cargada de identidad y compromiso, el pasado 24 de abril el Agrupamiento N° 86.125, con sede en el Colegio Juan Núñez de Prado, llevó adelante el lanzamiento del Proyecto Institucional “Camino Real Vivo 2026”, en conjunto con el acto conmemorativo por el Día de la Autonomía Provincial de Santiago del Estero.

La propuesta tuvo como protagonistas a los estudiantes, quienes asumieron el desafío de convertirse en guías turísticos por un día, poniendo en valor los espacios emblemáticos de la región. El recorrido incluyó la Feria Productiva de Upianita, la Capilla de Santa Bárbara, el Árbol Histórico y la localidad de Tuama, marcando así el inicio de un proyecto que continuará desarrollándose a lo largo del año.

Con entusiasmo y dedicación, los jóvenes investigaron, se prepararon y lograron transmitir con orgullo la riqueza cultural e histórica de su tierra, dejando en evidencia que se están formando para brillar y ser verdaderos embajadores de su comunidad.

La jornada también fue un espacio de encuentro, donde no faltaron las danzas, las tradiciones y la convivencia entre familias, docentes y vecinos, fortaleciendo los lazos que dan sentido a la vida escolar.

Desde la institución se agradece especialmente la presencia de las autoridades educativas y comisionados, cuyo acompañamiento reafirma la importancia de seguir construyendo propuestas educativas que conecten a los estudiantes con sus raíces y su futuro.