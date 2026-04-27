Alarma en Francia: se confirmó la lesión de Mbappé a solo 45 días del Mundial 2026

El delantero del Real Madrid sufrió una lesión muscular en La Liga y crece la preocupación de Didier Deschamps de cara a la Copa del Mundo.

Hoy 19:32

A solo 45 días del inicio del Mundial 2026, la selección de Francia recibió una noticia que encendió todas las alarmas: Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular y su presencia en la Copa del Mundo comienza a generar preocupación.

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El delantero del Real Madrid fue reemplazado durante el último partido ante Betis por La Liga, y este lunes el club español confirmó oficialmente el diagnóstico.

“Se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda”, informó el Merengue a través de un comunicado oficial.

Por el momento, no se precisó cuánto tiempo demandará su recuperación, aunque no se descarta que Mbappé no vuelva a jugar hasta el arranque de la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde la institución madrileña también señalaron que el futbolista “está pendiente de evolución”, por lo que su situación será monitoreada de cerca en las próximas semanas.

La posible ausencia de Mbappé representa un fuerte golpe para el entrenador Didier Deschamps, que ya comienza a mirar con preocupación la preparación rumbo al torneo, donde Francia buscará volver a pelear por el título.

Otra baja sensible: Xavi Simons se pierde el Mundial

La preocupación no solo golpea a Francia. La selección de Países Bajos también sufrió una baja importante con la confirmación de la grave lesión de Xavi Simons, una de sus principales figuras.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el mediocampista no volverá a jugar hasta 2027 tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior, por lo que quedó descartado para el Mundial 2026.

El volante, compañero de Cristian “Cuti” Romero en el Tottenham, se lesionó el último sábado durante el partido frente a Wolverhampton por la Premier League.

Militao también será baja

Otro nombre importante que tampoco llegará al Mundial es Éder Militão, defensor central del Real Madrid y de la selección de Brasil.

El zaguero de 28 años deberá volver a ser operado por una lesión y estará fuera de las canchas durante al menos cinco meses, quedando automáticamente descartado para la gran cita internacional.

A medida que se acerca el Mundial, las selecciones comienzan a sufrir bajas sensibles y la preocupación crece entre los principales candidatos, que ven cómo varias de sus figuras llegan entre dudas o directamente se despiden antes de tiempo.